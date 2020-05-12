Посла Грузії відправили на карантин після скандалу із Саакашвілі: що заявив українському МЗС

Марина Ліснічук Політика 13:13, 12.05.2020 Оновлено: 14:15, 12.05.2020

Посла Грузії в Україні Теймураза Шарашенідзе, якого керівництво викликало для консультацій через призначення Міхеіла Саакашвілі головою Виконкому реформ України, відправили на двотижневий карантин.

Про це повідомляє грузинська служба Радіо Свобода "Ехо Кавказу". Зазначається, що дипломат прибув до Тбілісі напередодні й зараз перебуває в одній із карантинних зон.

Сам він в інтерв'ю одному з місцевих телеканалів заявив, що перед тим встиг провести зустріч у МЗС України, на якій ознайомив колег із позицією офіційного Тбілісі. Шарашенідзе наголосив, що вона "не здивувала українську сторону".

Шарашенідзе викликали до Грузії після після скандалу із призначенням Саакашвілі

"Неприпустимо, щоб у країні, яка є стратегічним партнером, на політичну посаду призначали особу, яка була засуджена у Грузії", – сказав посол.

Водночас зауважив, що грузинська сторона докладе всіх зусиль, аби партнерські відносини з Україною збереглися і навіть зміцнилися. Адже з цим згодні й українські партнери.

"У нас спільні позиції щодо найважливіших для нас питань, таких як євроатлантична інтеграція, деокупація, зміцнення демократичних інститутів", – цитує видання слова Шарашенідзе.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Політика

Дивіться також

Зеленський призначив прессекретарку "Кварталу 95" членкинею Нацради з ТБ і радіо

Рада ухвалила вирішальний закон про ПриватБанк, який вимагав МВФ

"Не вважаю росіян братами": Шатернікова - про скандал з Усиком і Ломаченком

Українка вмирала протягом 43 днів після пологів, а тіло дитини зникло: моторошний випадок у пологовому будинку під Запоріжжям

"Уже каже, що українець": Грицай навчив Усика