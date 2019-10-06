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6 жовтня • оновлено в 17:49
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"Посиджу зіщуленим п*сюном біля Трампа": Андрухович жорстко розкритикував Зеленського

10.3т Читати матеріал російською

Візити голлівудських акторів до України на запрошення президента Володимира Зеленського свідчать про кремлівські традиції "запросити зірку на чай" або ж є дешевим піаром чи "закриттям його власних нереалізованих ґештальтів".

Про це у своїй колонці на Збруч написав український письменник Юрій Андрухович. За його словами, це нагадує справжнісінький преЗе!дентський кастинґ, в якому головний актор країни вибирає актора, який зіграє його самого в голлівудському кіно, і неважливо в якому.

“Росіяни собі дозволяють більше, бо й самі більші й бабла більше. Їм легше і Стівена Сіґала придбати – як ідеальну рольову модель для войовничих пенсіонерів-кагебістів. Або Жерара Депардьє. А у нас скромно і бюджетно: Том Круз, Ештон Кутчер, Міла Куніс, Денні Трехо. Дешевий піар чи закриття власних нереалізованих ґештальтів? Зеленський посидить зіщуленим пісюном біля американського колеги Дональда Трампа, сфотографується з президентом Франції Еммануелем Макроном, потисне руку главі РФ Володимиру Путіну і думає, що вже є великою людиною, а не якимось шимпанЗе”, – іронічно підкреслив письменник.

Том Круз

Том Круз

Слово і діло

За його словами, таке враження, що таким чином президент демонструє українцям проведення реформ у країні. Мовляв, тепер слід якнайшвидше дати Тому Крузу українське громадянство, щоб він не встиг отримати російське.

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"Ніхто не тиснув!" Зеленський поставив крапку у скандалі з Трампом

"Круз може зіграти Зеленського в новому фільмі про імпічмент президенту США. Таємне ім’я аґента, що знищить президентську кар’єру пана ДТ, вже визначили самі американці: Monica Zelensky. А Міла Куніс натомість виступить експертесою з українських реалій та мови. Ось вам, дорогі виборці, й реформи в дії. Так і грає наш піяніст – як уміє та чим уміє. Не судіть його строго – він ще такий недосвідчений. Головне, що в нього всьо палучіцца. У Москві скажуть – і він виконає”, – підсумував Андрухович.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голлівудського актора Тома Круза ввечері у понеділок, 30 вересня, помітили в метро Києва. На ньому знято, як зірка у супроводі охорони спустилася в столичне метро на станції "Золоті Ворота".

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Тема
Реформи Зеленського
Особи
Володимир Зеленський Том Круз Юрій Андрухович Еммануель Макрон Володимир Путін Дональд Трамп
Місце
Україна
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руденко евгений
руденко евгений
что написал писатель Андрухович? Толстых читал, Гоголя читал, Пушкина, а вот насчёт Андруховича...
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
руденко евгений, Для того, что бы критиковать шимпанЗЕ обязательно что то написать. Напишу тебе вместо него:"Лови член, москаль".
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Cachko Elena
Cachko Elena
А что плохого-то,что приезжают актеры ? это имидж,сигнал миру, туристы ездят,инвесторы. Может нам закрыться от всего мира и сидеть поджав хвост и ни с кем не общаться ? Если андрухович так живет , так это его личное дело. В КНДР хочет страну превратить.
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Cachko Elena, Так Пореченкова пригласи. Он же на Донбассе саффари устроил по ВСУ. Тупица ты. Актеров пусть приглашают театры и киностудии, а презедент должен международной политикой заниматься на фронте, которой шимпанЗЕ все просерает.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Cachko Elena, Если ты тупая курва,то это твои проблемы.
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70rus xxx
70rus xxx
Н-да,с этим не поспоришь.
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