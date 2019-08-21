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"Посидіти б": Луценко пригадав дзвінок Зеленському з в'язниці

2.8т Читати матеріал російською

Генеральний прокурор України Юрій Луценко розповів, що під час його перебування у в'язниці студія "Квартал 95" чинного президента України Володимира Зеленського була напрочуд прихильною до нього.

Подробицями поділився він в інтерв'ю "Цезор.НЕТ". За словами Луценка, коміки регулярно жартували над ним.

"Коли я був у в'язниці, "Квартал" щодо мене як раз був дуже компліментарним: "Тут у залі повинен бути Луценко", – згадав він.

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Крім того, з'ясувалося, що з в'язниці генпрокурор навіть одного разу дзвонив чинному президенту.

"В "Лук'яні" (СІЗО – Ред.) 2 роки ніяких дзвінків або побачень не надавали. А в колонії у мене вже була можливість дзвонити до півгодини на добу. Якось подзвонив Зеленському. Він спочатку не повірив, а потім каже: "Юрію Віталійовичу, скільки літ, скільки зим, посидіти б". Я кажу: "Я вже посидів, дякую". Була така розмова. Але вже потім, коли зустрілися, я висловив йому своє невдоволення", – розповів він.

Луценко дзвонив Зеленському з в'язниці

Луценко дзвонив Зеленському з в'язниці

Луценко також пригадав один із номерів студії, в якому колишній генпрокурор Віктор Пшонка його заарештовував.

"А я переодягався в його шинель і його заарештовував. Женя Кошовий демонстрував у камеру годинник, який я йому подарував, щоб я посміхнувся у своїй камері. Це було приємно. Щось таке приємне було", – поділився він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Луценко говорив, що у нього склалися "гарні людські відносини" з Зеленським ще з часів, коли він, як глава МВС, був потрібен на концертах "Кварталу".

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Особи
Юрій Луценко Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
95 Квартал
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Ш. Олег
Ш. Олег
Хм, возможно, Зеленский скоро позвонит ему сам. Слова, впрочем, произнесёт прежние: "Посидеть бы, Юра…" Что-то мне подсказывает, что на этот раз Луценко не сможет отказаться. :)
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