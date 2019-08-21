"Посидіти б": Луценко пригадав дзвінок Зеленському з в'язниці

Генеральний прокурор України Юрій Луценко розповів, що під час його перебування у в'язниці студія "Квартал 95" чинного президента України Володимира Зеленського була напрочуд прихильною до нього.

Подробицями поділився він в інтерв'ю "Цезор.НЕТ". За словами Луценка, коміки регулярно жартували над ним.

"Коли я був у в'язниці, "Квартал" щодо мене як раз був дуже компліментарним: "Тут у залі повинен бути Луценко", – згадав він.

Луценко розповів про жарти "Кварталу" про нього Лівий берег

Крім того, з'ясувалося, що з в'язниці генпрокурор навіть одного разу дзвонив чинному президенту.

"В "Лук'яні" (СІЗО – Ред.) 2 роки ніяких дзвінків або побачень не надавали. А в колонії у мене вже була можливість дзвонити до півгодини на добу. Якось подзвонив Зеленському. Він спочатку не повірив, а потім каже: "Юрію Віталійовичу, скільки літ, скільки зим, посидіти б". Я кажу: "Я вже посидів, дякую". Була така розмова. Але вже потім, коли зустрілися, я висловив йому своє невдоволення", – розповів він.

Луценко дзвонив Зеленському з в'язниці

Луценко також пригадав один із номерів студії, в якому колишній генпрокурор Віктор Пшонка його заарештовував.

"А я переодягався в його шинель і його заарештовував. Женя Кошовий демонстрував у камеру годинник, який я йому подарував, щоб я посміхнувся у своїй камері. Це було приємно. Щось таке приємне було", – поділився він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Луценко говорив, що у нього склалися "гарні людські відносини" з Зеленським ще з часів, коли він, як глава МВС, був потрібен на концертах "Кварталу".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал