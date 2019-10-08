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8 жовтня • оновлено в 13:36
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"Посадять на підвал": Цимбалюк розгромив ідею про вибори в ОРДЛО

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Президентська партія "Слуга народу", яка активно виступає за проведення виборів у "Л/ДНР", повинна спочатку вивчити досвід проведення виборів у Мосміськдуму.

Крім того, представники політсили повинні розуміти, що все, що їм зможуть запропонувати терористи на захоплених територіях, це розправи і ув'язнення. Таку думку озвучив український журналіст Роман Цимбалюк на особистій сторінці у Facebook.

"А хто сказав, що "слуги народу" будуть мати можливість брати участь у цих виборах? Бажано подивитися на останній приклад – вибори в Московську міську Думу – російська традиція передбачає недопуск кандидатів, які не подобаються Кремлю. Нікого з українських політиків вони не допустять, хіба що посадять на підвал. Але це не про вибори", – попередив він.

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Вибори на Донбасі

"24 канал"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Роман Цимбалюк
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу ДНР
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Северо-Запад Эдуард
Северо-Запад Эдуард
"посадят на подвал" и чего вы обижаетесь когда говорят на Украину?
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Савченко посадили на подвал? С другой стороны, есть реальная угроза расправы местными жителями, ведь все помнят как проходил парад пленных?
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Цимбалюк мощно разгромил тарелку борща в московском ресторане и феерично расправился с котлетой по киевски.
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