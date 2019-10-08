"Посадять на підвал": Цимбалюк розгромив ідею про вибори в ОРДЛО

Президентська партія "Слуга народу", яка активно виступає за проведення виборів у "Л/ДНР", повинна спочатку вивчити досвід проведення виборів у Мосміськдуму.

Крім того, представники політсили повинні розуміти, що все, що їм зможуть запропонувати терористи на захоплених територіях, це розправи і ув'язнення. Таку думку озвучив український журналіст Роман Цимбалюк на особистій сторінці у Facebook.

"А хто сказав, що "слуги народу" будуть мати можливість брати участь у цих виборах? Бажано подивитися на останній приклад – вибори в Московську міську Думу – російська традиція передбачає недопуск кандидатів, які не подобаються Кремлю. Нікого з українських політиків вони не допустять, хіба що посадять на підвал. Але це не про вибори", – попередив він.

Вибори на Донбасі "24 канал"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

голова парламентського комітету у закордонних справах Богдан Яременко заявив, що Київ хоче провести місцеві вибори в Україні, в тому числі на Донбасі, найближчим часом – теоретично навесні 2020 року.

Яременко також заявив, що Україна вважає президента Росії Володимира Путіна представником окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що вибори на Донбасі проведуть тільки після того, як РФ виведе свої війська.

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