Посадити нардепів: Зеленський підготував для Ради два жорсткі законопроекти

Президент України Володимир Зеленський скоро внесе до Верховної Ради два законопроекти про відповідальність за "кнопкодавство" і прогули народних депутатів.

Про це "РБК-Україна" розповів представник президента в парламенті Руслан Стефанчук. Він підкреслив, що відповідальність за порушення роботи ВР повинна бути кримінальною.

"На цьому тижні, сподіваюся, що ми допоможемо Верховній Раді ... Ми внесемо два основні законопроекти. Це проект про кримінальну відповідальність за "кнопкодавство" і про відповідальність за депутатські прогули. Зараз ці документи знаходяться на редакційних питаннях. Я сподіваюся, що в найближчим часом ми їх внесемо. Думаємо, або подати два окремих, або один, щоб їх об'єднати", – розповів Стефанчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Руслан Стефанчук розповів, що в ухвалений Верховною Радою закон про державну мову, можливо, будуть внесені правки.

Верховна Рада

Також в команді президента України Володимира Зеленського розглядають ідею зі скороченням чисельності Верховної Ради.

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