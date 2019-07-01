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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

Посадити кожного 5-го нардепа: Гриценко закликав Зеленського "оновити" в'язниці

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Оновлення Верховної Ради новими обличчями є менш важливим завданням, ніж покарання для діючих народних депутатів.

Таку думку висловив лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко в ефірі ток-шоу "Свобода слова". За його словами, 1/5 частина парламентаріїв повинна сидіти в тюрмі.

"Всі хочуть оновлення парламенту. А я скажу вам так: я хочу оновлення в'язниць. 73%, які підтримали Зеленського і 100%, які хочуть відновлення справедливості, повірять в неї тільки тоді, коли кожного 5-го з нинішніх депутатів посадять і заберуть вкрадене. і це буде щеплення для всіх наступних, які сюди входять. Тоді з наступного парламенту потрібно буде посадити тільки кожного 10-го, а потім десь кожного 20-го. І буде абсолютно нормальне і спокійне оновлення", - заявив Гриценко.

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За його словами, це стане одним із головних завдань для президента Володимира Зеленського та його команди. В іншому випадку гарант втратить колосальну довіру українців і ризикує невдало завершити свою політичну кар'єру.

Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гриценко закликав Зеленського вирішити питання з генеральним прокурором, міністром оборони, міністром закордонних справ і головою СБУ.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Анатолій ГриценкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Громадянська позиціяВерховна Рада України
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Слынько Сергей
Слынько Сергей
И когда этот лузер заткнется?
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
яка дурня...хто ж кусае руку даючу...)))
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