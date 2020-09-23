Посади та списки "Слуги народу" продавали на вибори, – нардеп Юнаков

В Україні на місцевих виборах продавали посади на глав міст і списки партії "Слуга народу".

Про це в інтерв'ю "Цензору" розповів нардеп від СН Іван Юнаков. За словами політика, деяким депутатам від "слуг" доводиться агітувати за кандидатів від інших партій.

"Я читав неодноразово про "злив" багатьох міст. Як продавали мерські посади і списки. У тому числі в Київській області. Тобто депутатів-мажоритарників від "Слуги народу" просто обманюють, не дають їм обіцяні квоти. Більше того, є депутати від СН, яким доводиться агітувати за кандидатів від інших партій", – розповів Юнаков.

При цьому нардеп визнав, що в Україні відбувається реванш старих політичних сил.

"Реванш, по-перше, відбувається через недалекоглядність осіб, які приймають рішення. І по-друге, через симпатіїй людей, що дивляться в бік Росії (особливо переговірників ТКГ). І якщо вже говорити про слив місцевих виборів, то вони гостро відчуваються депутатами-мажоритарниками", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що його політичній партії буде вигідно програти на місцевих виборах.