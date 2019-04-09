"Посада-сковорідка": сплив "фатальний" нюанс зі звільненням Степанова

Починаючи з 2014 року, в Одеській обласній державній адміністрації змінилися п'ять голів. Останні кадрові перестановки торкнулися Максима Степанова, який має намір оскаржувати своє звільнення президентом України Петром Порошенком.

На постійну зміну керівництва Одеської ОДА звернув увагу український журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook.

"Так, буває становище гірше губернаторського — це посада голови Одеської обласної державної адміністрації. Область найреволюційніша, посада тут — як сковорідка. За п'ять років змінилися в області п'ять голів облдержадміністрацій", — пише він.

Максим Степанов "Цензор.НЕТ"

Бутусов нагадав, що Микола Скорик був звільнений у 2014 році в результаті революції, Володимир Немировський — звільнений у 2014 після серії заворушень в Одесі 2 травня через конфлікт із виконувачем обов'язків президента, Ігор Палиця — звільнений у 2015 році через конфлікт із президентом, Михайло Саакашвілі — звільнений у 2016 із тієї самої причини. Тепер ситуація повторилася і з Максимом Степановим.

"Іншого такого прикладу в Україні немає. Одеська область — це революційний шлях, рано чи пізно той, хто очолює Одещину, переходить в опозицію й отримує неприємності аж до позбавлення громадянства. Що ж там таке в Одеській області відбувається?" — підкреслив журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На сайті президента України з'явився указ про звільнення голови Одеської ОДА Максима Степанова. Однак чиновник відмовився залишати займану посаду, обґрунтувавши свою позицію. Він сказав, що президент не має повноважень ухвалювати такі рішення.

У мережі сплив документ, у якому підтвердилася ця інформація. Так, у 2018 році миколаївський журналіст Андрій Лохматов отримав відповідь із Адміністрації президента, в якій говориться, що у нього немає законних повноважень відсторонити главу Миколаївської ОДА.

Офіційний представник передвиборчого штабу Порошенка Олег Медведєв заявив, що 10 квітня Кабмін направить президенту подання на звільнення Степанова.

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