Посада – фікція: скандальний Герус прокоментував своє звільнення

Звільнений з посади представника президента у Кабінеті міністрів, нардеп від "Слуги народу" Андрій Герус розповів, що більш ніж два місяці не виконував свою роботу.

Про це він повідомив у Facebook, коментуючи свою відставку.

"З кінця серпня я не відвідав жодного засідання Кабміну, тобто де-факто вже більш ніж два місяці не виконую функцій представника президента у Кабміні. Думаю, ніколи в історії України народний депутат-голова комітету не виконував таких функцій представника, бо це нереально", – йдеться у повідомленні.

У коментарі під своїм постом він наголосив, що ця посада не фікція, проте він був зайнятий іншими справами. Однак він не писав заяву про відставку, оскільки дана посада цього не передбачає.

"Ця посада фікція, якщо її обіймає людина, яка перевантажена іншими справами. Якщо ні, то не фікція", – пояснив депутат.

Андрій Герус Аргумент

Також Герус зазначив, що його відставка не пов'язана з нещодавнім конфліктом із лідером Радикальної партії Олегом Ляшком.

"Тому будь-які сенсаційно конспірологічні версії, зокрема пов'язані з інцидентом із (поки) двічі судимим безробітним громадянином О.Л. (Олег Ляшко. – Ред.), це дійсно весело", – додав нардеп.

Скріншот

Скріншот

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський звільнив із посади представника президента у Кабміні, нардепа від "Слуги народу" Андрія Геруса і призначив на його місце Олексія Перевезенцева.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

6 листопада лідер Радикальної партії Олег Ляшко побився з нардепом від "Слуги народу" і главою комітету Ради з енергетики та ЖКГ Андрієм Герусом.

Конфлікт трапився через розбіжності у політичних та економічних питаннях. Ляшко назвав "слугу народу" зрадником, який працює в інтересах Кремля.

Пізніше журналіст Кирило Сазонов розповів, що Ляшко побився з Герусом через закупівлі Україною електроенергії з Росії, які стали можливими завдяки нардепу.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом бійки лідера Радикальної партії Ляшка з депутатом Андрієм Герус.

Також Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка ініціював відкриття кримінального провадження на лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка.

Крім того, Олег Ляшко повідомив, що Україна припинить закупівлю електроенергії з Росії за так званою "формулою Геруса".

Зазначимо, що 18 вересня Верховна Рада з ініціативи Андрія Геруса ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії", який дозволив закуповувати електроенергію за двосторонніми договорами з Росії та Білорусі.

За словами Геруса, імпорт мав здійснюватися з Білорусі. Однак з 1 жовтня почалася поставка електроенергії з Росії у режимі імпорту. Постачальником виступила компанія Ігоря Коломойського "Юнайтед Енерджі".

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