Посада для Саакашвілі: Зеленський розповів про плани

Третьому президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі в Україні на даний момент не нададуть ніякої державної посади.

Про це в Брюсселі на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський, передає "Інтерфакс-Україна".

"Саакашвілі в Києві і у нього український паспорт. На цьому етапі ми не розглядаємо можливість надання йому будь-якої державної посади", – повідомив глава держави.

При цьому прес-секретар президента Юлія Мендель додала, що Україні буде корисний політичний досвід Грузії.

"На цьому етапі на офіційному рівні не йде жодної розмови про надання Саакашвілі будь-якого посту. Не тільки президент Зеленський, а й весь світ уважно спостерігали за змінами, які відбувалися в Грузії при правлінні Саакашвілі. Досвід Грузії буде цікавий Україні. І мова не тільки про Саакашвілі", – зазначила вона.

Відповідаючи на питання про можливу екстрадицію Саакашвілі в Грузії, Мендель сказала, що президент України відновив йому українське громадянство, "інші кроки повинні зробити представники правоохоронних структур".

Нагадаємо, що представник глави держави у Верховній Раді Руслан Стефанчук розповів, що Саакашвілі може увійти в команду президента Зеленського.

Міхеїл Саакашвілі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

10 вересня 2018 року Саакашвілі прорвався через польсько-український кордон в оточенні своїх прихильників.

22 вересня Мостицький районний суд Львівської області закликав Саакашвілі визнати себе винним в незаконному перетині кордону.

12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в українському ресторані "Сулугуні". Його видворили до Польщі через порушення законодавства.

Саакашвілі заявив, що повернеться в країну після перемоги Зеленського на виборах. Однак в Держприкордонслужбі зазначили, що політику заборонений в'їзд в країну до 2021 року в зв'язку з досконалим правопорушенням.

29 травня третій президент Грузії і екс-глава Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі повернувся в Україну.

Політик приземлився в аеропорту "Бориспіль" о 17:30. Він вилетів рейсом з Варшави, отримавши перед відправленням при собі посвідчення особи для повернення в Україну.

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