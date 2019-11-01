Порятунок від Росії: чи чекають на Україну в НАТО і які шанси на членство

Чи потрібен Україні НАТО і чи чекають нас в Альянсі? Саме цим питанням переймаються багато українців останніми роками.

Особливо воно актуалізувалося після обрання президентом Володимира Зеленського і приходу до влади "Слуги народу". У команді президента до таких перспектив ставилися завжди неоднозначно. Чи змінилося щось і чи є майбутнє в Альянсі – з'ясовував OBOZREVATEL.

Чи чекають?

Напевно, ні. Про це побічно свідчать як об'єктивні фактори, так і позиції багатьох чиновників Альянсу. Проблем із вступом України відразу кілька:

Наша країна має територіальний конфлікт. Це Крим і Донбас. А однією з офіційних умов вступу є відсутність військових дій і суперечок;

Українська армія не готова до такого рішення, чисто технічно. Альянс переживає не найкращі часи (перш за все через політику президента США Дональда Трампа і суперечності з Туреччиною), тому приймати нову країну і повністю її озброювати ніхто не хоче;

Позиція Росії. НАТО – міжнародна система безпеки, яка є частиною глобальної політики. І її члени мають власні інтереси і взаємини. Багато країн не готові посилювати конфронтацію з РФ через Україну.

Кандидат політичних наук, доцент КІМВ Микола Капітоненко у коментарі OBOZREVATEL:

"Шансів вступити до організації в України немає, план щодо членства отримати ще складніше, ніж у 2008 році. Порядок не надто змінився, повторює в принципі ситуацію останніх 5 років.

У зв'язку з цим Україна і надалі продовжить технічну, політичну співпрацю з організацією. Це добре, навіть не стільки для самого факту колись отримати членство, скільки для покращення власної армії. Просто тому, що в країнах НАТО стандарти дуже високі і це великий плюс для нас".

Військовий корабель НАТО в Одесі

Як вважає міжнародник Микола Бєлєсков, в України зараз немає абсолютно ніяких даних про те, чи достатньо вона зробила для потенційної інтеграції. Що ще треба зробити і які взагалі перспективи. Зазвичай вищі чини НАТО кажуть "ні так, ні ні".

"Ніхто вам не зможе точно сказати коротко і по суті, що Україна зробила в цьому напрямку за 5 років, скільки ще залишається зробити і скільки, власне, треба для напівміфічної сумісності?!

Треба як мінімум більше чіткості внести у ці моменти. Зокрема у голови людей. Хоча і для більшості експертів ситуація не краща", – наголосив Бєлєсков.

Чи потрібно це Україні?

Тема з можливим вступом країни до Альянсу одна з найбільш суперечливих від початку проголошення країною незалежності. Так чи інакше, через 5 років після початку військових дій на Донбасі та анексії Криму ідею підтримує лише половина населення. За даними соціологічної групи "Рейтинг" (період дослідження 29 травня – 3 червня 2019 року) вступ до НАТО підтримують 53% українців.

За входження України до Альянсу проголосували б 53% опитаних, 31% – проти, 14% – не голосуватимуть і 2% – не змогли визначитися. Підтримка європейської та євроатлантичної інтеграції відчутно переважає у центральних і західних регіонах, а саме серед виборців "Європейської солідарності", партії "Голос" і "Громадянської позиції".

Вступ України до НАТО на заході підтримують 76%, на сході – 27%, у центральних регіонах – 57%, на півдні – 36%.

Тому з точки зору соціології та настроїв у суспільстві – ситуація залишається неоднозначною.

Якщо брати до уваги політичну і військову складову, то членство в НАТО, безумовно, великий козир для країни. Це найсильніша військова організація у світі, яка гарантує безпеку всім членам. Чисто гіпотетично у разі повномасштабної агресії з боку РФ Великобританія, США, Франція та інші союзники захистили б Україну від армії Володимира Путіна.

Тому з точки зору виживання країни НАТО – одна з реальних можливостей зберегти територіальну цілісність і захиститися від агресії Росії у майбутньому.

Як відбулася зустріч з Столтенбергом?

30-31 жовтня в Україну з офіційним візитом прибув глава Альянсу Єнс Столтенберг. Він зустрівся з керівництвом країни, де пролунало відразу кілька цікавих заяв.

Так, Столтенберг повторив, що двері організації для країни відчинені. Радники Альянсу і надалі працюватимуть з українським Міноборони над впровадженням натовських стандартів.

Єнс Столтенберг і Володимир Зеленський

Глава громадської ліги "Україна – НАТО" Сергій Джердж: "Очевидно, що курс (на вступ до НАТО. – Ред.) у нас зберігається, він закріплений у Конституції. Цей курс допомагає нам реформувати силовий сектор, збройні сили.

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Візит Північноатлантичної ради доцільний, аби посилити таку співпрацю і задекларувати серйозну підтримку України. Це дуже хороші сигнали для нас".

Микола Капітоненко додав, що Україні під час таких візитів важливо продовжувати лінію посилення співпраці та отримувати допомогу. Цю тезу підтвердив і сам Володимир Зеленський під час зустрічі з генсеком Альянсу.

"Пропонуємо предметно розглянути приєднання України до програми розширення можливостей НАТО. Упевнений, що Україна готова до переходу на цей новий рівень", – сказав Зеленський.

Він також висловив надію на оновлення і розширення за рахунок додаткових проєктів Комплексного пакету допомоги НАТО, підписаного у 2016 році. Вони спрямовані на комп'ютеризацію армії, покращення логістики, медичну реабілітацію солдатів, наукові проєкти та інше.

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