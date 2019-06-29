"Порядні не підуть": у Зеленського почали шукати губернатора Миколаївщини в мережі, українці в шоці

У команді президента України Володимира Зеленського оголосили пошук кандидатур на посаду губернатора Миколаївської області, розмістивши оголошення в мережі.

Відповідний пост розмістив на своїй сторінці в Facebook український політик і громадський діяч, кандидат від партії "Слуга народу" Давид Браун, попросивши користувачів "накидати кандидатів у коментах".

"Миколаїв. Хто гідний бути губернатором? Які є кандидатури? Завдання:

Партія "Слуга народу" Уніан

1. Зменшити корупцію.

2. Знизити вплив криміналітету на життя регіону.

3. Втричі збільшити інвестиції в регіон.

4. З прибережної зони зробити цукерку", – написав Браун.

Через 2 години після публікації пост набрав близько 400 коментарів. Українці прийшли в подив від такого способу пошуку кандидатур на високий державний пост.

"Порядні люди до вас не підуть. Після останніх призначень і звільнення дніпровської команди вже точно. І там у вас хтось конкурси обіцяв", "А що роблять світові рекрутингові агентства? Де вони? Чи їх список кастинг у вашої команди не пройшов? тепер нові фішечки", "Громадська думка, це думка тих кого не питають", "Люди люблять створення видимості вибору. Тільки вибору немає", – розчарувалися підписники.

Скріншот Facebook Давида Брауна

Скріншот Facebook Давида Брауна

Скріншот Facebook Давида Брауна

Скріншот Facebook Давида Брауна

Інші ж просто пожартували над подібною ініціативою "слуг": "А скільки платити за місце?", "Такий смішний ... Чи то корчить дурника з себе, чи то такий і є", "Лукашенко ... можна тільки по вихідних, цього вистачить", "зменшити корупцію" – хіба не це обіцяла людина, що займає зараз пост президента?".

Скріншот Facebook Давида Брауна

Скріншот Facebook Давида Брауна

Скріншот Facebook Давида Брауна

Скріншот Facebook Давида Брауна

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія Зеленського "Слуга народу" на виборах до Верховної Ради 2019 висунула на одному з мажоритарних округів Житомирської області В'ячеслава Сігачова, який раніше співпрацював з Комуністичною партією України.

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