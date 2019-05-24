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/Політика

"Порушив клятву!" Зеленському передбачили долю Януковича

8.9тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський, який порушив Конституцію, закінчить так само, як і екс-гарант Віктор Янукович.

Про це в ефірі телеканалу ATR заявив екс-нардеп, генерал-лейтенант СБУ Григорій Омельченко.

"Якщо Конституційний суд буде керуватися виключно Конституцією України, він визнає указ пана Зеленського (про розпуск парламенту. – Ред.) неконституційним. Порушивши Конституцію буквально через декілька хвилин після інавгурації, коли він на ній клявся, і наступного дня зробивши антиконституційний крок, підписавши цей указ, – це початок трагічного кінця пана Зеленського. Свого часу я попереджав пана Януковича, яка у нього буде трагічна доля, і не тільки його. Я б не хотів, щоб це сталося й із Зеленським", – зазначив він.

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Генерал підкреслив, що навіть "руки не подасть" Зеленському, який уникнув мобілізації у країні, яка воює.

"Коли пан Зеленський прийняв присягу і вийшов зустрітися з керівниками оборонного сектора й СБУ, всі військові, які були, віддавали йому честь. І тільки двоє генералів не віддали йому військове вітання – глава СБУ пан Грицак і командувач ССО", – акцентував він.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Омельченко додав, що не сприймає Зеленського, як особистість, адже він "ховався від війни".

"Було 4 повістки, а в цей час гинули наші кращі сини і доньки на фронті, і ти стаєш верховним головнокомандувачем", – підсумував генерал.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

22 травня Верховна Рада відмовилася розглядати законопроект президента Зеленського про зміну системи виборів народних депутатів.

23 травня до Верховного суду України подали скаргу на указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і призначення позачергових виборів на 21 липня 2019 року.

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Особи
Володимир ЗеленськийВіктор Янукович
Місце
Україна
Тег
СБУ
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Денисенко Александр
Денисенко Александр
Нууу Трампу вообще пророчили несколько недель и импичмент. А он на второй срок идет и рейтинг 50+. Все банально. Если Зеленский будет устраивать США и Европу в ихней политике (больше США) То продержится он до конца и еще переизберется. А штаты всем неугодным быстро рот закроют. Всем тем, кто сейчас кидает гамно на Зеленского есть, что терять в офшорах и банках. Так, что истерика закончится и замолчат. Точнее их попросят это сделать. Если Зеленский решит сделать то, что не устроит Штаты или лично Трампа-итог понятен... Так, что не чего прогнозы строить. Все на много проще.
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Сокира Василь
Сокира Василь
Ще до виборів прогнозував для ЗЕ не більше 3 років. Тепер і двох забагато буде.
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Smith Lera
Smith Lera
Сокира Василь, шановний, це забагато три роки, 9-12 місяців, хоча й цього забагато, що буде насправді, це те що втікти не зможе та й думаю не втигне.
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Журба Валентина
Журба Валентина
Н-да, конечно Омельченко слегка сгущает краски....Но сильно Зеля поверил в свои 73%, слишком по наглому начинает...Сранно, что в шоу бизе ему не разу темную не делали..
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