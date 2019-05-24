"Порушив клятву!" Зеленському передбачили долю Януковича

Президент України Володимир Зеленський, який порушив Конституцію, закінчить так само, як і екс-гарант Віктор Янукович.

Про це в ефірі телеканалу ATR заявив екс-нардеп, генерал-лейтенант СБУ Григорій Омельченко.

"Якщо Конституційний суд буде керуватися виключно Конституцією України, він визнає указ пана Зеленського (про розпуск парламенту. – Ред.) неконституційним. Порушивши Конституцію буквально через декілька хвилин після інавгурації, коли він на ній клявся, і наступного дня зробивши антиконституційний крок, підписавши цей указ, – це початок трагічного кінця пана Зеленського. Свого часу я попереджав пана Януковича, яка у нього буде трагічна доля, і не тільки його. Я б не хотів, щоб це сталося й із Зеленським", – зазначив він.

Генерал підкреслив, що навіть "руки не подасть" Зеленському, який уникнув мобілізації у країні, яка воює.

"Коли пан Зеленський прийняв присягу і вийшов зустрітися з керівниками оборонного сектора й СБУ, всі військові, які були, віддавали йому честь. І тільки двоє генералів не віддали йому військове вітання – глава СБУ пан Грицак і командувач ССО", – акцентував він.

Володимир Зеленський

Омельченко додав, що не сприймає Зеленського, як особистість, адже він "ховався від війни".

"Було 4 повістки, а в цей час гинули наші кращі сини і доньки на фронті, і ти стаєш верховним головнокомандувачем", – підсумував генерал.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

22 травня Верховна Рада відмовилася розглядати законопроект президента Зеленського про зміну системи виборів народних депутатів.

23 травня до Верховного суду України подали скаргу на указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і призначення позачергових виборів на 21 липня 2019 року.

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