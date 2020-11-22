Порушення під час другого туру виборів в Україні: що відбувається на дільницях

У неділю, 22 листопада, проходить другий тур місцевих виборів у низці міст України. Перші порушення на виборчих дільницях зафіксовано ще до їх відкриття.

Зокрема, мерів обирають у Дніпрі, Кривому Розі, Слов'янську, Ужгороді, Броварах, Львові, Дрогобичі, Полтаві, Рівному, Бердянську, Миколаєві та Черкасах.

Національна поліція працює в посиленому режимі для запобігання порушенням на виборах.

OBOZREVATEL безперервно стежить за ситуацією в режимі онлайн.

08:18 – У Миколаєві спостерігача "Опори" не пускали на виборчу дільницю. Він не мав змоги спостерігати за відкриттям сейфу з бюлетенями. Пізніше спостерігачу все ж вдалося потрапити в приміщення.

08:36 – В Ужгороді намагалися не впустити спостерігача "Опори" на ранкове засідання однієї з ДВК. Представники "Опори" повідомили про ситуацію в Ужгородську міську ТВК. Після цього спостерігача впустили.

09:00 – У Полтаві на мобільні телефони членів дільничних виборчих комісій надходили SMS із вимогою не йти на вибори: "Не йдіть на дільницю! На тих, хто отримав продуктові набори, чекає поліція!!!". Відправник повідомлення – Poltava, номер невідомий.

oporaua.org

oporaua.org

oporaua.org

Коли і в яких містах пройде другий тур виборів

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час виборчої кампанії напередодні місцевих виборів у 2020 році в Україні виявили безліч маніпуляцій і правопорушень. Найгірша ситуація склалася у великих містах.

За даними Міністерства внутрішніх справ, на місцевих виборах в Україні 25 жовтня було зафіксовано понад 5 тисяч порушень.