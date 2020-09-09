Порушення на місцевих виборах 25 жовтня в Україні: як стежити і де дивитися
Відстежувати і аналізувати інформацію про порушення на місцевих виборах у 2020 році в режимі онлайн можна за допомогою спеціального сервісу МВС.
Систему онлайн-моніторингу порушень міністерство запустило в 2019 році перед виборами президента. На місцевих виборах-2020 вона також буде доступна цілодобово і без вихідних. OBOZREVATEL перевірив роботу системи.
На головній сторінці сайт vybory2019.mvs.gov.ua вгорі в випадаючому меню можна вибрати, які вибори вас цікавлять. Наприклад, місцеві вибори 2020.
Будь-який користувач зможе побачити інтерактивну карту України і оцінити кількість і розподіл зареєстрованих заяв про порушення по всій країні.
Також там можна подивитися всю архівну інформацію про порушення, зафіксовані на президентських і парламентських виборах в 2019 році.
Інформація на порталі фільтрується за видом правопорушення, територіальності і датою, містить первинну фабулу порушення, без розголошення таємниці досудового розслідування.
Вгорі праворуч є піктограма з фільтрами, натиснувши на яку, можна вибрати, які види правопорушень хочете побачити: адміністративні, кримінальні, некласифіковані, події з додатковою інформацією або інші події, які порушують виборчий процес.
Там же можна відфільтрувати інформацію по стаття Кримінального або Адміністративного кодексів та областям України.
У правій частині екрана представлена стрічка подій, які відображаються в хронологічній послідовності.
Також за допомогою сервісу можна подати звернення з приводу порушення, натиснувши на кнопку "Подати звернення". У МВС запевнили, що електронні звернення прирівнюються до письмових і обов'язково будуть розглядатися.
Таким чином, будь-яка людина, яка подала заяву про порушення, зможе контролювати хід його розслідування, а кандидати, штаби, спостерігачі і журналісти можуть оцінити, скільки фіксується порушень, в яких регіонах і чи можуть вони вплинути на результати виборів.
Як писав OBOZREVATEL, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков звернувся до учасників місцевих виборів, які стартували в Україні, суворо дотримуватися вимог закону і не вдаватися до незаконних дій, які могли б розхитати ситуацію в округах.