"Злив справи": Рябошапку звинуватили в розвалі прокуратури

Колишній заступник глави адміністрації президента Віктора Януковича, юрист Андрій Портнов звинуватив Руслана Рябошапку в тому, що Генпрокуратура України під його керівництвом "розвалилася".

Про це юрист заявив на своїй сторінці у Facebook, звернувшись до глави ГПУ. "Шановний пане прокуроре, я відводжу вам дуже коротку кар'єру", – написав Портнов.

"По-перше, ви не відповідаєте займаній посаді, а по-друге, ви стали порохоботом, що озирається по сторонах, за місяць розвалили прокуратуру і повністю злили справи попереднього політичного режиму", – продовжив він.

Руслан Рябошапка та Андрій Портнов Колаж

Портнов підкреслив, що Рябошапці "не потрібно ховатися за підлеглими", оскільки, за словами юриста, саме генеральний прокурор "санкціонував нову підозру... за повністю сфальсифікованою справою" ексміністрці юстиції часів Януковича Олені Лукаш.

"Ми вам із цього приводу гідно відповімо", – підсумував він.

У наступному своєму пості Портнов знову звернувся до Рябошапки, зажадавши від нього закриття кримінальних проваджень проти головного редактора інтернет-видання "Страна.ua" Ігоря Гужви.

"У вас немає часу, ворушіться швидше", – написав колишній заступник голови адміністрації Януковича.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Андрій Портнов розповів, що Печерський районний суд Києва за клопотанням ДБР наклав арешт на нерухоме майно та корпоративні права заводу "Кузня на Рибальському".

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