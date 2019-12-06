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6 грудня • оновлено в 16:53
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Портнов звернувся до "ЄС" через провал важливого закону

1.4т
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Колишній заступник глави адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов звинуватив представників партії "Європейська солідарність" в тому, що вони не проголосували за законопроект про протидію відмиванню злочинних доходів.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі. Він зазначив, що це закон був узгоджений з європейськими органами.

"Поясніть, чому ви і ваша одіозна фракція всім складом не проголосувала сьогодні за узгоджений з європейськими органами закон про протидію легалізації і відмиванню злочинних доходів?", – написав Портнов.

Андрій Портнов

Андрій Портнов

zib.com.ua

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"Ви відмиваєте злочинні доходи або в принципі проти боротьби з легалізацією вкраденого?", - зазначив Портнов.

Як писав OBOZREVATEL, Андрій Портнов подав позов проти п'ятого президента України Петра Порошенка, який стосується захисту честі і гідності.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Андрій Портнов
Місце
Україна
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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