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Андрій Портнов
Андрій Портнов
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Новые люди у власти? Забудьте, это легенда!

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Друзья, думаю, нужно системно развеять легенду о каких-то новых людях и свежих лицах.

Нет никаких новых и молодых. Если ты умный и способный, то не можешь быть ничейным, ни об кого не испачкавшимся, ни с кем не связанным или не аффилированным.

Новини
"Слуга народа" заберет половину Верховной Рады

Вероятность того, что тебя, продвинутого и результативного, раньше не заметил олигарх, министр, депутат или политик с дискуссионной репутацией - один к ста.

Поэтому, либо весь собравшийся мотлох никому неизвестных советников, каких-то антикоррупционных консультантов и непонятно откуда взявшихся мыслителей - на третий план, либо - быстрый провал, падение рейтинга и постепенный конец.

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Автор
Андрій ПортновАндрій Портнов
Місце
Україна
Тег
Выборы 2019
Джерело
Джерело:www.aportnov.com

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