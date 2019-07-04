Портников: Зеленський – це новий більшовизм

Факт приходу до влади Володимира Зеленського, який не має жодного політичного досвіду, можна порівняти з відродженням більшовизму.

Таку історичну аналогію провів український журналіст, публіцист Віталій Портников у інтерв'ю телеканалу "Перший західний" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Зеленський

Крім того, він пояснив причини сліпої довіри більшості виборців людині, яка по суті ще нічим не заслужила цього і ніяк не проявила себе як політик.

"Володимир Зеленський як президент України – це випадок. Але настрої суспільства – це не випадок. Тому що вони стали наслідком п'яти років війни, бажань великої частини суспільства побачити, що війна, нарешті, закінчилася, не знаючи, яким шляхом. І вони стали реакцією великої частини суспільства на те, що називається тут "зубожінням", – каже Портников.

За його словами, настрої більшості українців зараз можна порівняти з настроями більшості росіян у 1917-1918 роках, які призвели до повного краху російської державності й до перемоги більшовиків.

"Але більшовики були таким же відображенням настроїв цього зденаціоналізованого і, я б сказав, дещо здеморалізованого суспільства. Володимир Зеленський, можна чітко сказати, що це наша аналогія сучасна більшовизму", – наголосив журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Портников провів паралель між Зеленським та Януковичем. Він обурився через заяву глави Офісу президента України Андрія Богдана про те, що війну на Донбасі можна зупинити, якщо зробити там російську регіональною мовою. Подібна риторика команди Володимира Зеленського, за словами журналіста, свідчить про те, що до влади в країні прийшла оновлена версія Партії регіонів.

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