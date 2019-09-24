Портников вказав на загрози повернення Януковича

Повернення експрезидента-утікача Віктора Януковича в Україну цілком може стати реальністю і несе серйозні загрози державі.

Йдеться про капітуляцію перед Росією і про новий перерозподіл сфер впливу між олігархами, пише у статті для "Еспресо" український журналіст, публіцист Віталій Портников.

За його словами, заява адвоката Януковича Віталія Сердюка про можливе повернення зрадника говорить про те, що своїм юристам скандальний експрезидент ставить не правові, а політичні завдання – притягнути до відповідальності тих, хто винен у "здачі Криму" і "антиконституційному захопленні влади".

Віктор Янукович

"Ймовірно, саме розправа з політиками, які підтримали народ на Майдані і прийшли до влади після втечі Януковича, стане частиною операції "реставрація" – адже після цього скасувати обвинувальні вироки самому колишньому президенту не складе ніяких труднощів. Бажання Януковича тільки недосвідченим у політиці може здатися кепським анекдотом. Адже будь-який свідок подій 2014 року згадає, що Сергій Аксьонов був призначений головою ради міністрів АРК за поданням, яке незаконно підписав саме Янукович", – нагадав Портников.

Він підкреслив, що заміна "голови" окупаційного уряду стала першим юридичним кроком до проведення "референдуму" та анексії півострова Росією. Журналіст також зазначив, що будь-який свідок подій 2014 року знає, що Янукович не виконав умов угоди з Майданом і покинув Україну за посередництва президента країни, яка і організувала анексію Криму і війну на Донбасі.

"І, до речі, Янукович, який звинувачує інших у "здачі Криму", спокійнісінько в цій країні проживає. Саме Путін – гарант його безпеки. Але в тому-то й справа, що всі ці тверезі роздуми більше не мають ніякого значення. Ми з вами живемо в державі, де всі рішення ухвалюються однією людиною, точніше – одним центром ухвалення рішень, "колективним Зеленським". І якщо цей "колективний Зеленський" вирішить, що Майдан був державним переворотом, а в анексії Криму винні не Путін і Янукович, а Турчинов і Парубій, то з цим погодиться будь-який суд, це розкажуть по олігархічному телебаченню, а шанувальники Зеленського будуть збуджено аплодувати цій "новій реальності", – прогнозує Портников.

Він додав, що це абсолютно відповідає логіці авторитаризму і підтверджено прикладом Росії, де народ з таким же захопленням сприймає будь-яке рішення Путіна, якого вони звели в ранг кумира.

"Інша справа, що ми поки що не знаємо, навіщо "колективному Зеленському" Янукович. Можливо, за допомогою його реабілітації повзучий реванш, за який проголосували українці у 2019 році, зможе остаточно розправитися з націонал-демократичними силами і забезпечити капітуляцію перед Росією. Можливо, все набагато простіше – Янукович може стати важливим фактором у вирішальній битві олігархів за те, хто з них в результаті стане повновладним господарем кріпаків, які все ще уявляють себе громадянами", – вважає Портников.

Разом з тим журналіст не виключає і того, що Янукович може просто обманювати сам себе і неправильно тлумачити результати розмов з "важливими людьми". Однак, наголосив Портников, за будь-якого з цих сценаріїв українці в жодному разі не повинні допустити повернення зрадника держави.

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