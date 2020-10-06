Портников вказав на відмінність Карабаху від Донбасу

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном довкола Нагірного Карабаху, де трапилося чергове загострення і вже півтора тижні тривають бойові дії, не можна порівнювати із ситуацією на сході України.

Адже у першому випадку існує справжній конфлікт двох народів, а в другому – штучний, до якого причетна країна-агресор РФ. Таку думку в пості на Facebook висловив український журналіст, публіцист Віталій Портников.

"Карабахський конфлікт має вирішитися не просто, як у нас кажуть, відновленням територіальної цілісності Азербайджану – це було б дуже просто. Він має вирішитися знаходженням спільного знаменника між вірменським і азербайджанським народами", – зазначив він.

Тоді як на сході України нічого такого немає, підкреслив журналіст. За його словами, в українців немає ненависті до людей, які живуть на Донбасі. Крім того, в країні мільйони переселенців виїхали з тимчасово окупованих територій, і загалом люди, коли є можливість, спокійно можуть пересуватися між цією лінією розмежування.

"Жоден вірменин не був в Азербайджані за останнє десятиріччя. Жоден азербайджанець ніколи не був у Вірменії. Кордони закриті. Навіть немає гадки про те, щоб людина з Нагірного Карабаху поїхала до Баку. Ні. Це смішно навіть говорити. Тому не можна порівнювати реальний конфлікт, який використовує Москва, із штучним конфліктом, який вона сама і створила", – підсумував Портников.

Пост журналіста. Facebook Віталій Портников

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що на прикладі конфлікту навколо Нагірного Карабаху українці й західні партнери мають зрозуміти, що на Донбасі не припустимий "заморожений конфлікт".