Останні заяви президента Росії Володимира Путіна про об'єднання його країни з Україною, а також про "єдиний народ" українців і росіян підтверджують, що він серйозно налаштований відродити Російську імперію.

Про це у статті для "Радіо Свобода" написав український журналіст, публіцист Віталій Портников. Він зазначив, що у словах Путіна криється набагато більше, ніж просто повторення звичного міфу російської пропаганди.

"Ми отримали чудову нагоду переконатися в тому, що слова про "один народ" – це не просто пропагандистська фраза Путіна, якою він намагається виправдати анексію Криму або війну на Донбасі. Ні, це – переконання Путіна, які грунтуються на його історичних "знаннях" . І ці "знання" з'явилися зовсім не після обрання Путіна президентом Росії", – підкреслив журналіст.

Портников нагадав, що у 80-90-ті роки ХХ століття таке уявлення про історію панувало в партійних і чекістських кабінетах Росії. З огляду на це комуністи і чекісти стали ще більшими шовіністами, ніж чиновники Російської імперії.

Володимир Путін Joyinfo

"Саме тому можна сказати, що після обрання президентом Путін вирішив, що тепер може втілити в життя переконання своїх вчителів і колег і повернутися в минуле, відновити імперію. А найголовніше – знову об'єднати в єдине ціле "один народ", – пише журналіст.

Тому, наголосив він, не варто думати, що Путін діє спорадично, реагуючи на політичні події в Україні чи Білорусі, або намагається просто допомогти проросійським політикам і перешкодити "націоналістам".

"Ні, його головна мета очевидна навіть з цього інтерв'ю – "один народ", одна держава. І те, що Путін вчить, як "правильно" робити наголос у слові "українець" самого інтерв'юера – російського журналіста українського походження – має тільки ще раз підкреслити, що ніяких українців не існує і не їм вирішувати, як вони називаються", – звернув увагу на ще один показовий момент в скандальному інтерв'ю Портников.

Підсумовуючи, він сказав, що на уявлення Путіна про історію можна було б не звертати уваги, якби їх жертвами вже не стали тисячі українських громадян, які загинули, отримали поранення або опинилися просто неба на окупованих територіях.

"І це – ще не кінець історії, а тільки початок путінських домагань. Домагань, які обумовлюються не поточною політикою, не інтересами російських олігархів або "Газпрому", а самою історією. Коли Путін говорить, що надія на його домовленості з президентом України Володимиром Зеленським вмирає останньою, він має на увазі не надію Зеленського і його співвітчизників на мир, а свою надію на поглинання українських земель Росією. Йому навряд чи спадає на думку, що хтось може вважати інакше", – резюмував журналіст.

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