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6 квітня • оновлено в 13:37
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Портников розповів, як Україні скористатися занепадом Росії

2.3т
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Світова криза, зокрема й через пандемію коронавірусу, найбільше може позначитися саме на Росії, де в результаті значна частина виробництв, які закриті в зв'язку з карантином, більше не відкриється.

Відтак Україні варто звернути на це увагу й правильно скористатися російським занепадом. Такою думкою в своєму блозі на "Еспрессо.TV" поділився журналіст і публіцист Віталій Портников.

"Експерти московського Центру макроекономічного аналізу і короткострокового прогнозування стверджують, що для Росії криза може виявитися більш серйозною, ніж для інших країн. Такі невтішні прогнози російські чиновники і експерти не робили ані в 2014 році, коли Захід запровадив проти їхньої країни санкції за агресію проти України, ані пізніше, коли падали нафтові ціни", – зазначив він.

Портников: Україні потрібно правильно використовувати занепад Росії

Портников: Україні потрібно правильно використовувати занепад Росії

За його словами, новий обвал цих цін – фактична поразка Росії в "нафтовій війні" з Саудівською Аравією – збігся в часі ще й із пандемією коронавірусу. І саме в цій драматичній для країни ситуації російське керівництво робить одну помилку за іншою, що, ймовірно, пов'язано з елементарною "зношеністю матеріалу".

"Постарілий Володимир Путін остаточно відірвався від реальності і тягне за собою у світ власних фантазій і своє оточення, і свою країну. Все це може означати, що найближчими роками нам доведеться мати справу з "іншою Росією" – країною, яка буде відчайдушно шукати вихід з економічної кризи і політичної безвиході", – пише журналіст.

Він наголосив, що до майбутньої російської кризи все ж потрібно поставитися з усією відповідальністю. Адже закінчення окупації і тиску – це не гарантія успіху для країни, що звільняється від російських "обіймів"

"І нам потрібно дуже постаратися, щоб правильно і з користю для себе використати російський занепад", – підкреслив Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський економіст Владислав Іноземцев розповів, що Росія опинилася у вкрай складній ситуації, бо золота епоха нафти завершена. У результаті російська економіка від цього не розвалиться, але грошей із багатомільярдних резервів може вистачити лише на рік.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Віталій Портніков
Місце
Україна
Тег
криза
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Это какие же серьёзные производства закрылись и не откроются? Шёл тридцатый год томительных х...хлоожиданий....
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Наступает золотой век кизяка, рапса и равликов!
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Стоящая на пороге дефолта страна рассуждает о кризисе в России
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