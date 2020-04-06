Світова криза, зокрема й через пандемію коронавірусу, найбільше може позначитися саме на Росії, де в результаті значна частина виробництв, які закриті в зв'язку з карантином, більше не відкриється.

Відтак Україні варто звернути на це увагу й правильно скористатися російським занепадом. Такою думкою в своєму блозі на "Еспрессо.TV" поділився журналіст і публіцист Віталій Портников.

"Експерти московського Центру макроекономічного аналізу і короткострокового прогнозування стверджують, що для Росії криза може виявитися більш серйозною, ніж для інших країн. Такі невтішні прогнози російські чиновники і експерти не робили ані в 2014 році, коли Захід запровадив проти їхньої країни санкції за агресію проти України, ані пізніше, коли падали нафтові ціни", – зазначив він.

Портников: Україні потрібно правильно використовувати занепад Росії

За його словами, новий обвал цих цін – фактична поразка Росії в "нафтовій війні" з Саудівською Аравією – збігся в часі ще й із пандемією коронавірусу. І саме в цій драматичній для країни ситуації російське керівництво робить одну помилку за іншою, що, ймовірно, пов'язано з елементарною "зношеністю матеріалу".

"Постарілий Володимир Путін остаточно відірвався від реальності і тягне за собою у світ власних фантазій і своє оточення, і свою країну. Все це може означати, що найближчими роками нам доведеться мати справу з "іншою Росією" – країною, яка буде відчайдушно шукати вихід з економічної кризи і політичної безвиході", – пише журналіст.

Він наголосив, що до майбутньої російської кризи все ж потрібно поставитися з усією відповідальністю. Адже закінчення окупації і тиску – це не гарантія успіху для країни, що звільняється від російських "обіймів"

"І нам потрібно дуже постаратися, щоб правильно і з користю для себе використати російський занепад", – підкреслив Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський економіст Владислав Іноземцев розповів, що Росія опинилася у вкрай складній ситуації, бо золота епоха нафти завершена. У результаті російська економіка від цього не розвалиться, але грошей із багатомільярдних резервів може вистачити лише на рік.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!