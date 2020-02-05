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7 лютого • оновлено в 09:16
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Портников розкрив ще одну мету візиту Ердогана в Україну

13.7т
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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вкотре продемонстрував свою справжню стурбованість долею кримських татар, які піддаються репресіям на анексованому Росією українському півострові.

Зокрема, одразу ж після закінчення свого недавнього візиту до Києва він заявив, що його країна продовжуватиме роботу щодо захисту прав цього народу. А такого інтересу в цьому не проявляла навіть українська влада, підкреслив журналіст Віталій Портников у своєму блозі на "Крим.Реалії".

"Візити в Україну є відображенням інтересу Ердогана до кримської тематики. Ця проблема для нього – одночасно питання внутрішньої і зовнішньої політики", – вважає він.

Портников вказав на мету візиту Ердогана в Україну

Портников вказав на мету візиту Ердогана в Україну

За словами журналіста, так турецький лідер демонструє своїм співвітчизникам увагу Туреччини до народу, доля якого завжди викликала пильну увагу їхнього суспільства. А також показує непорушність турецьких пріоритетів у регіоні й підтримку територіальної цілісності України з акцентом на права кримськотатарського народу.

До всього іншого, підкреслив Портников, питання Криму також є для Ердогана "важливим інструментом в його непростих взаєминах" із главою РФ Володимиром Путіним.

"Слова Ердогана – доказ того, що Туреччина не погодиться з російською містифікацією "забезпечення прав" кримських татар в анексованому Криму, ба більше – позиція Анкари збігається з позицією Меджлісу кримськотатарського народу. Це курс на забезпечення роботи вільного центру національного представництва – не тільки в Києві, а й біля самих кордонів окупованого Криму, в Херсонській області", – зазначив журналіст.

Він переконаний, що саме такий центр одночасно може стати і політичним інструментом, і притулком для тих, кому російська влада не дає жити в самому Криму. Оскільки "маховик путінських репресій" на окупованих територіях нашої країни продовжує розкручуватися, що, зокрема, веде до ще більшої кількості політв’язнів.

"Оскільки українська влада зацікавлена в постійних обмінах, Кремль намагатиметься мати в розпорядженні новий і новий "обмінний фонд" для торгівлі та шантажу. І тому облаштування тих, кого буде звільняти Путін в обмін на ті чи інші поступки з боку президента України Володимира Зеленського, може стати важливим гуманітарним завданням Анкари. Ердоган, який давно вже грає зі своїм російським колегою в політичні шахи, прекрасно віддає собі в цьому звіт", – підсумував Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна підтримує Україну і відмовляється визнавати анексований Крим частиною Росії.

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Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Діна Баронова
Тема
Анексія Криму
Особи
Віталій Портніков Реджеп Тайіп Ердоган
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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hunt andres
hunt andres
Раскрыть тему крымских татар Эрдогану позволит Путин. Когда пригласит его в Крым на встречу.
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Чернышевап Алина
Чернышевап Алина
Молодец мочи русских козлов.
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hunt andres
hunt andres
Чернышевап Алина, Опять уроки прогуливаешь, дурочка?
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
На о.Кипр помнится то же озаботились соотечественниками )))))))) С Россией вряд ли получится ! ?
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