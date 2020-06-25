Портников про обмін Криму на Донбас: Путін не зупиниться

Журналіст Віталій Портников впевнений, що президент РФ Володимир Путін не має наміру зупинятися на анексії Криму. Однак є люди, які будуть переконувати в зворотному.

У статті для "Радіо Свобода" він написав, що в намірах російського лідера його переконало останнє інтерв'ю про "подарунки російського народа", які він не має віддасть.

На думку Портникова, Крим був не метою, а інструментом. "Рішення про анексію мало стати для Заходу, на думку Путіна, потужним сигналом: припиніть підтримувати Україну! В "кримській промові" Путіна були чітко окреслені масштаби майбутньої російської експансії "подарунка більшовиків" – практично весь схід і південний схід України" , – написав журналіст.

Однак, зазначив він, планам Путіна не судилося збутися, тому що український народ виявився здатний чинити опір агресії і зупинити захоплення територій країни.

"Але Путін, впевнений, і не думав зупинятися на Криму – його останнє інтерв'ю про "подарунки російського народу" в цьому вкотре переконує", – підкреслив Портников.

Журналіст також розповів про "корисних ідіотів" Кремля, які будуть переконувати в тому, що Донбас Кремлю нібито не потрібен, тому що його захопили для обміну на Крим.

"До цих пір ви можете знайти" корисних ідіотів "Кремля, які будуть переконувати вас: Донбас Путіну не потрібен, він його захопив виключно для "обміну" на Крим. І як тільки Україна визнає, що "Крим наш", Росія піде з українського сходу і знову буде "дружити" з Україною, як ні в чому не бувало. Але я б залишив ці ілюзії в 2014 році. Ніякого Донбасу на Крим ніхто "обмінювати" не збирається. і анексія Криму, і війна на Донбасі, і підтримка проросійських сил в самій Україні – це всього лише різноманітні інструменти повернення самої України в російську "сферу впливу", – підсумував Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін пояснив одну з поправок до Конституції небажанням віддавати "подарунки русійського народу" республікам, які раптом захочуть вийти зі складу РФ.