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Портников пояснив "припадок" росіян через скандал з Путіним

10.4т Читати матеріал російською

Скандал в Грузії через лайку тележурналіста на адресу президента Росії Володимира Путіна може бути спланованою провокацією, яка була використана Кремлем для "демонстрації монаршої мудрості".

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников у блозі на "Грани.ру", зазначивши, що російський лідер любить цією демонстрацією займатися буквально з перших днів після свого приходу до влади - і не без успіху.

"Весь цей припадок загальнонаціонального божевілля стався ... через виступи однієї-єдиної людини на одному-єдиному телеканалі. І якщо саме цей виступ не був добре організованої провокацією, то вже точно цей загальнонаціональний припадок божевілля такої організованої провокацією був. І Путін на тлі цієї провокації виглядає просто чудово", - написав він.

Путін і Габунія

Путін і Габунія

"Дійсно, про які санкції може йти мова, якщо хтось там щось ляпнув? Браво, Володимир Володимирович! Ви один в Росії зберігаєте здоровий глузд. Тільки з вами і можна мати справу, поки всі інші б'ються в падучій", - продовжив Портников.

На думку журналіста, росіяни імітували божевілля за власним "височайшим розпорядженням" Путіна.

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"Народ, звичайно, бидло. Бояри, зрозуміло, мерзотники. Ліберали, само собою, ідіоти. І тільки ви можете піднятися над образами і над натовпом і з поваги до грузинського народу дозволяєте пити його вино. Може, ще пару літаків запустіть, коли охолонете остаточно, дорогий ви наш. Чолов'яга!" - уклав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, грузинська телекомпанія "Руставі 2" припинила мовлення після скандалу, який розгорівся через лайку тележурналіста Георгія Габунії в програмі "PS" на адресу Володимира Путіна.

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Особи
Віталій Портніков Володимир Путін Георгій Габунія
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