Портников пояснив, навіщо Путіну український Крим

Президент Росії Володимир Путін зважився на анексію українського Криму, щоб підвищити свої рейтинги в РФ, однак такий ефект виявився короткостроковим.

Таку думку в блозі на "Крим.Реалії" висловив український публіцист Віталій Портников. Він нагадав, що під час розвалу СРСР "за замовчуванням було прийнято, що жодна з республік не зазіхає на території іншої".

Офіційно Росія ніколи не відмовлялася від визнання територіальної цілісності сусідніх країн, однак після нападу на Грузію, коли Кремль визнав державність грузинських автономій і відкрив їх посольства в Москві, перейшла "червону лінію".

"Але навіть в цій ситуації фактичної анексії території Грузії Москва не стала приєднувати Абхазію і Південну Осетію. Не було приєднано і молдавське Придністров'я, хоча на території цієї самопроголошеної республіки кілька разів проводилися референдуми про приєднання до Росії", – зазначив блогер.

Однак, Кремль не обмежився підтримкою квазі-незалежного Криму, а назвав його територію своєю.

"Путін чудово розумів настрої російського суспільства. Знав, що проста підтримка "незалежної Республіки Крим" не додасть йому стільки популярності, скільки анексія півострова і його "приєднання" до Росії. Що "незалежний Крим" буде сприйматися як територія, яка рано чи пізно буде повернута Україні – так, як зараз сприймається Донбас.

І він, думаю, пішов найпростішим шляхом, прийняв рішення, що зметнуло його рейтинг у Росії до небес. І яке поставило в складну ситуацію Захід", – підсумував Портников.

Ілюстрація. Анексія Криму Радіо Свобода

Як писав OBOZREVATEL, раніше Віталій Портников заявив, що перед президентськими виборами в США американський лідер Дональд Трамп захоче заробити додаткові бали, налагодивши відносини з президентом Росії Володимиром Путіним і посприявши закінченню війни на Донбасі.

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