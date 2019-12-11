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11 грудня • оновлено в 23:04
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Справа навіть не в Путіні: Портников пояснив бажання Росії загарбати Україну

4.1т
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Журналіст Віталій Портников нагадав, що за часів президентства Бориса Єльцина в 1993-94 роках Росія вже робила спробу забрати Крим, однак відступила, сподіваючись загарбати всю Україну.

Своїми думками він поділився в ефірі "Радіо Свобода". На думку журналіста, справа далеко не в нинішньому лідеры Володимирі Путіні.

"Там вже було призначено промосковський уряд, московський уряд на чолі з покійним Євгеном Сабуровим – це були москвичі. Там був із Москви присланий глава адміністрації президентом, мій хороший знайомий Віктор Мінін, колишній народний депутат Радянського Союзу. Тамтешній президент Юрій Мєшков був оточений московськими агентами", – згадав він.

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Портников пояснив бажання РФ загарбати Україну

Портников пояснив бажання РФ загарбати Україну

dancor.sumy.ua

За словами Портникова, відділення не трапилося тільки тому, що Леонід Кучма виграв на президентських виборах в Україні, і в Кремлі вирішили, що візьмуть всю Україну разом із Кримом.

Журналіст звернув увагу на показову деталь: представники адміністрації президента Мєшкова, якого підтримував мер Москви Юрій Лужков, були присутні на врученні Кучмі президентського посвідчення практично в повному складі.

"Якби Євген Примаков став президентом Росії, так, я думаю, відбувалися б подібні речі. Я допускаю, що вони робилися б обережніше, більш філігранно, щоб не звинувачували в порушенні міжнародного права. Але те, що Росія залишилася б шовіністичною державою, можливо такою, що не воювала б, не проливала стільки крові, у мене немає ні найменших сумнівів", – написав він.

На думку Портникова, бажання захопити Україну притаманне не тільки політичній еліті, але і всьому суспільству РФ.

"Тому і не сподіваюся на те, що політичний курс Росії зміниться, якщо з політичної арени країни піде тим чи іншим чином Володимир Путін. Я просто сподіваюся, що Росія перестане вбивати українців у цьому випадку, але далі цієї надії мої плани не сягають", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про смерть колишнього мера Москви Юрія Лужкова, який закликав Росію "зберегти за собою Крим і Севастополь та нікому їх не віддавати".

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Віталій Портніков Юрій Лужков Борис Єльцин Володимир Путін
Місце
Росія
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Да, сия Портянка тот ишшо иксперд... Да нахрен России Украина? Опять руины восстанавливать, промышленность, инфраструктуру - нах-нах! Лучше не мечтайте об этом, сами, все сами...
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
У нас имбецылов, типа Портникова, и своих лет на сто припасено. Так шта...
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Хилько Влад
Хилько Влад
Петушок кукарекнул.
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