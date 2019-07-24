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Портников повідомив про жертву, яку вимагатиме Путін

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Команда президента України Володимира Зеленського не знайде розуміння з лідером Росії Володимиром Путіним, тому що не розуміє його психології.

Про це в інтерв'ю UKRLIFE.TV розповів український журналіст Віталій Портников.

"Команда Зеленського не розуміє психологію президента РФ. Путін державний, справжній імперіаліст. Він хоче відновити імперію. Це настільки проста і елементарна ідея, що її навіть не потрібно з'ясовувати. Він навіть не приховує цього. Але вони не вірять, що людина може жити такою ідеєю. Тому що вони живуть у простішому світі. В їхньому світі немає держави. І їх важко в цьому звинувачувати, адже вони виросли в останній період існування СРСР, коли держава великою мірою була фікцією", – пояснив він.

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Портников додав, що розуміє, у якому середовищі виріс Зеленський і його перший помічник Сергій Шефір.

"Вони ніколи не сприймали СРСР як державу. Натомість як територію, де потрібно вижити. Їх не можна в цьому звинувачувати. Вони певною мірою жертви цієї цивілізації. Їм потрібно буде повірити, що державність і патріотизм це не порожні слова. Це не паради і феєрверки, а те, заради чого люди готові віддати життя", – підкреслив журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Віталій Портников розповів, що підсумки позачергових виборів до Верховної Ради України показали "тотальний провал існуючої еліти".

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Особи
Володимир Путін Віталій Портніков Володимир Зеленський Сергій Шефір
Місце
Україна
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