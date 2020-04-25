Портников побачив схожість між Зеленським і Леніним

Вікторія Довгань Політика 13:56, 25.04.2020 Оновлено: 13:56, 25.04.2020

Українці, які повністю довірили долю держави Володимиру Зеленському, схожі на людей, які свого часу привели до влади Володимира Леніна.

З огляду на це, громадянам нашої країни потрібно винести особливий урок з періоду зародження радянського режиму, написав на своєму Telegram-каналі український журналіст, публіцист Віталій Портников.

"150-річчя з дня народження Володимира Леніна, як і слід було очікувати, з більшим інтересом згадали в Росії, ніж в Україні. А даремно. Ленін – це завжди урок. Він захопив владу, обіцяючи співвітчизникам мир. Декретъ в мирѣ – це був перший декрет радянської влади. Саме готовністю вийти з Першої світової війни більшовики відрізнялися практично від усіх інших політичних партій тодішньої Росії", – написав він.

У підсумку, нагадав Портников, вони виконали свою обіцянку, вийшовши з коаліції з Великобританією і Францією і підписавши Брестський мир з Німеччиною. Але в підсумку замість миру суспільство отримало громадянську війну.

Зеленський і Ленін

"Таку виснажливу, що нещасні жителі колишньої Російської імперії забули про Велику війну, з якої вони так прагнули вийти. "Іспанка", тиф, Голодомор, сталінські репресії... Неможливо навіть порівняти кількість жертв 1914-1918 років і кількість жертв 1918-1941. Але найважливіше, що в той же 1941 більшовикам, незважаючи на всі їхні небажання, довелося знову воювати з Німеччиною і повертатися до союзу з Великобританією і Францією", – зазначив журналіст.

"А через сто років після Брестського миру нащадки тих, хто повірив в декрети Володимира Леніна, знову повірять в те, що "потрібно просто перестати стріляти" і проголосують за іншого Володимира-миротворця. І мотузка невідворотного розвитку трагічних подій знову почне стискатися на українській шиї", – провів він парраллель із сучасною історією України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Портников говорив, що факт приходу до влади Зеленського, який не мав ніякого політичного досвіду, можна порівняти з відродженням більшовизму. За його словами, настрої більшості українців нагадують настрої більшості росіян у 1917-1918 роках, які призвели до повного краху російської державності та до перемоги більшовиків.

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