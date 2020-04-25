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25 квітня • оновлено в 14:26
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/ Політика

Портников побачив схожість між Зеленським і Леніним

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Українці, які повністю довірили долю держави Володимиру Зеленському, схожі на людей, які свого часу привели до влади Володимира Леніна.

З огляду на це, громадянам нашої країни потрібно винести особливий урок з періоду зародження радянського режиму, написав на своєму Telegram-каналі український журналіст, публіцист Віталій Портников.

"150-річчя з дня народження Володимира Леніна, як і слід було очікувати, з більшим інтересом згадали в Росії, ніж в Україні. А даремно. Ленін – це завжди урок. Він захопив владу, обіцяючи співвітчизникам мир. Декретъ в мирѣ – це був перший декрет радянської влади. Саме готовністю вийти з Першої світової війни більшовики відрізнялися практично від усіх інших політичних партій тодішньої Росії", – написав він.

У підсумку, нагадав Портников, вони виконали свою обіцянку, вийшовши з коаліції з Великобританією і Францією і підписавши Брестський мир з Німеччиною. Але в підсумку замість миру суспільство отримало громадянську війну.

Зеленський і Ленін

Зеленський і Ленін

"Таку виснажливу, що нещасні жителі колишньої Російської імперії забули про Велику війну, з якої вони так прагнули вийти. "Іспанка", тиф, Голодомор, сталінські репресії... Неможливо навіть порівняти кількість жертв 1914-1918 років і кількість жертв 1918-1941. Але найважливіше, що в той же 1941 більшовикам, незважаючи на всі їхні небажання, довелося знову воювати з Німеччиною і повертатися до союзу з Великобританією і Францією", – зазначив журналіст.

"А через сто років після Брестського миру нащадки тих, хто повірив в декрети Володимира Леніна, знову повірять в те, що "потрібно просто перестати стріляти" і проголосують за іншого Володимира-миротворця. І мотузка невідворотного розвитку трагічних подій знову почне стискатися на українській шиї", – провів він парраллель із сучасною історією України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Портников говорив, що факт приходу до влади Зеленського, який не мав ніякого політичного досвіду, можна порівняти з відродженням більшовизму. За його словами, настрої більшості українців нагадують настрої більшості росіян у 1917-1918 роках, які призвели до повного краху російської державності та до перемоги більшовиків.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Володимир Ленін Віталій Портніков Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Украина: один - в поле не воин !
Украина: один - в поле не воин !
Ну Потников превзошёл сам себя (не путать с другим - сам себя). Сравнить Зе с Ле - ну это верх прозорливости в политологии ! Дорогой Владимир Александрович, если вас ждёт такая же слава как Владимира Ильича - жизнь удалась. Куда там Владимиру Владимировичу до вас ! Но Потников, повторюсь, совсем того, крышу унесло совсем.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Ну шо за бред. Ленина к власти привели немецкие деньги, чтобы разрушить российскую империю, а Зе привели к власти западные технологии манипулирования общественным мнением, но это только для выкачивания из Украины природных и трудовых ресурсов
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Украина: один - в поле не воин !
Украина: один - в поле не воин !
Pavlov Pavel, и землицей ещё разжиться ! Она тоже скоро в дефиците будет.
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Гутко Володимир
Гутко Володимир
Портникова надо на фронт отправить ) Понюхать пороха ) Покормить вшей ) Услышать свист мины ) Потом постирать свои шаровари ))
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