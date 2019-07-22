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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Портников: після виборів в Раду Зеленський опиниться в пастці

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Підсумком позачергових виборів до Верховної Ради України по суті стане формування монобільшості президента Володимира Зеленського у парламенті. Однак настільки високий кредит довіри його партії "Слуга народу" може обернутися на пастку для глави держави.

Таку думку висловив український журналіст, публіцист Віталій Портников у статті для "Деталей". Причина можливого провалу нової влади – нездатність впоратися з викликами, які кине їм суспільство.

"За підсумками позачергових парламентських виборів в Україні майже вся електоральна карта країни передбачувано забарвилася в зелений колір президентської партії "Слуга народу". Схожий результат був досягнутий і на виборах глави держави, то ж можна сказати, що нові парламентарі просто повторили успіх Володимира Зеленського, а виборці голосували навіть не за партійний, а за особистий бренд. І завдяки цьому Зеленський, який в попередньому парламентському скликанні не міг ні на кого реально розраховувати, тепер при формуванні нового уряду країни, призначенні чиновників і голосуванні за принципово важливі закони, може спиратися на більшість", – пише Портников.

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Журналіст підкреслює, що Зеленському цілком може не знадобитися узгодження будь-яких питань з іншими політичними силами. Адже він буде домовлятися або ж не буде з тими, з ким захоче. Бо станом на зараз саме від президента і від його соратників у парламенті залежить конфігурація нової влади.

"Це одночасно і дуже великий успіх, і дуже велика відповідальність. Тому що така тотальна підтримка самого президента і його партії свідчить про очевидний запит на зміни. Ось тільки суть цих змін і їх темпи новий глава держави і його виборець можуть уявляти собі по-різному. І тут Володимир Зеленський потрапляє в пастку, в якій не раз опинялися інші українські політики", – попереджає Портников.

Він нагадав, що всі соціологічні опитування демонструють, що однією з головних вимог громадян є швидке закінчення війни на Донбасі. Все це ускладнюється ще й тим, що сам Зеленський напередодні президентських виборів був щиро переконаний, що в разі перемоги йому вдасться цього домогтися і знайти спільну мову з Володимиром Путіним. Втім, вже зараз президент поводиться куди обережніше.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Корреспондент.net

"Але чи вдасться йому переконати виборця, що ситуація виявилася куди більш складною, ніж уявлялася і самому Зеленському, і тим, хто за нього голосував? І так – з будь-якого важливого питання, від війни до зниження комунальних витрат, від звільнення українських моряків до підвищення життєвого рівня, від корупції до назрілих стратегічних реформ. Український виборець відрізняється прагненням довіряти "новим обличчям" і готовністю настільки ж стрімко в цих нових обличчях розчаровуватися, коли не виправдовуються навіть не обіцянки, а надії. від наївності до роздратування Україною – буквально один крок", – пише Портников.

Саме тому, впевнений він, Зеленському доведеться дуже постаратися, щоб цей крок не був зроблений, а пофарбована в зелений колір електоральна карта країни вже через кілька місяців не стала б картою політичної конфронтації і соціальної нестабільності.

"Сам кредит довіри, який виданий новому президенту країни і його депутатам, може перетворитися для людей, які ніколи не займалися реальною політикою, і на шанс провести зміни, і на справжнісіньку непідйомну ношу, яка причавить і главу держави, і нових парламентарів, і українські перспективи" , – прогнозує журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коментуючи отримання більшості в парламенті президентською партією, Портников зазначив, що Україна стає схожа на Росію Володимира Путіна або на Білорусь Олександра Лукашенка.

Також журналіст дорікнув Зеленському ще одним серйозним прорахунком у своїй політиці – українці як і раніше практично нічого не знають про обране нове керівництво країни.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Володимир Зеленський Віталій Портніков
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
Я згадав Поведінку козаків на СІЧІ. СХОЖЕ-ледь,щось не те-Скинути,повішати. Є ще одна особливість ЗАпоріжців-по суті,їх православність зробила їх спільниками Московії. І це із нашого населення філогенетично закріплено! Знала ОРДА із КРЕМЛЕМ чому відкинули мусульманство і перейшли в візантійське християнство.От тому буде НАМ українцям дуже погано,якщо ми не почнемо боротися зі зброєю в руках за СВОЮ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Этот гей портников лучше бы помолчал)))Зеленский уже имеет в Раде 229 мест ему положить уже на всех он теперь царь))))))и портников тоже сядет))))))
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
Артеллерист Моня, а ти не дєвочка шоссейная?
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