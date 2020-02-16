Портников назвав розмінну монету для Зеленського від Путіна

Російський президент Володимир Путін спробує змусити усіх забути правду про Другу світову війну, перш за все президента України Володимира Зеленського. Інакше прогресу щодо Донбасу не будет.

Таку думку висловив журналіст, політичний оглядач Віталій Портников у своїй колонці на "Радіо Свобода". Доказом тому він вважає повідомлення прес-служби Кремля з приводу телефонної розмови між Зеленським і Путіним.

Володимир Путін і Володимир Зеленський ТАСС

Виходячи з нього Портников вважає, що російського президента цікавить 75-річчя завершення Другої світової війни.

У повідомленні прес-служби Кремля йдеться: "З російського боку підкреслили внесок всіх народів СРСР в розгром нацистської Німеччини та вказали на неприпустимість спотворення історичної правди про події Другої світової війни".

На думку Портникова, Путін намагатиметься змусити усіх забути правду про Другу світову війну, в тому числі і Зеленського.

"Слова про “неприпустимість спотворення правди” – це пряма загроза російського президента. Якщо Зеленський продовжуватиме говорити правду про війну, якщо у Києві не погодяться повернутися до наративу “Великої вітчизняної” і забути – хоча б до 9 травня – про Другу світову – не буде нжодного прогресу в переговорах щодо Донбасу, підготовці нового саміту в нормандському форматі, обміну полоненими", – зауважив журналіст.

Він нагадав, що Зеленському вже пропонували "путінські правила обміну". Йдеться про пропозицію обміняти українських заручників на підозрюваного у справі про знищення малайзійського "Боїнга" Володимира Цемаха, а також обміну на бійців "Беркута", яких підозрюють у вбивствах під час Революції гідності.

"А тепер можуть запропонувати обміняти українців на згоду з путінським брехнею про війну. Або хоча б на мовчання", – підсумував Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 лютого відбулася телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським та російським лідером Володимиром Путіним.

Сторони обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час "нормандського саміту" 9 грудня 2019 року в Парижі, а також підготовку до наступної зустрічі лідерів "нормандської четвірки".

Однак у Кремлі виклали свою версію переговорів.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся