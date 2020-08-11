Портников назвав мету України в білоруській "революції"

Головний інтерес України в акціях протесту в Білорусі – це перетворення сусідньої країни на невід'ємну частину демократичної Європи.

Лише такий результат революційних настроїв білорусів дозволить говорити про цивілізаційну перемогу над російською залежністю та додаткові гарантії безпеки для нашої держави. Таку думку висловив український журналіст Віталій Портников у статті для видання "Букви".

За його словами, Кремль зацікавлений в ослабленні позицій нинішнього білоруського правителя Олександра Лукашенка, але не в його поваленні. Адже це дозволить країні-агресорці у найближчому майбутньому провести операцію з поглинання Білорусі.

"Можливо, після того, як буде поглинена Україна, а може, і без поглинання України, якщо в Москві вирішать, що в доступному для огляду майбутньому проковтнути всю територію нашої країни не вдасться і задовольняться захопленим. При цьому в Москві, як правило, не розуміють, що без Лукашенка Білорусь буде абсолютно іншою країною", – пояснив своє бачення ситуації Портников.

Він наголосив, що Лукашенко стримував не лише інтеграційні, але і національні процеси у своїй країні – простіше кажучи, він не давав Білорусі стати Білоруссю. Відтак у разі падіння режиму у білоруського національного руху з’явиться новий шанс.

"Таким чином, без Лукашенка Білорусь неминуче перетвориться на другу Україну – країну, в якій вже яке десятиліття прихильники незалежності протистоять прихильникам поглинання держави Росією. І в наших інтересах – щоб це трапилося якомога швидше, щоб український націонал-демократ простягнув руку білоруському націонал-демократу, щоб ідея суверенітету, захисту своєї ідентичності, своєї мови та історії, свого права стати частиною європейської сім’ї стала спільною для українців і білорусів, призвела до падіння білоруського авторитаризму і українського популізму і нашої спільної перемоги над колабораціоністами і манкуртами в обох наших країнах", – зробив висновок журналіст.

Тільки в цьому випадку, а зовсім не в разі збереження режиму Лукашенка, можна буде говорити про український інтерес, переконаний Портников. Тому що справжній український інтерес, на його думку, зовсім не в тому, щоб Лукашенко "стримував" Путіна від нападу на Україну з білоруської території.

"Потрібно розуміти, що Путін може напасти звідки завгодно, та й Лукашенко – якщо Білорусь залишиться російським домініоном або стане частиною Росії – ніякий не гарант нашої безпеки. Справжній український інтерес в тому, щоб ми і білоруси разом опинилися в єдиній Європі і між нами була така ж межа, як між Латвією і Литвою або Литвою і Польщею. Тільки тоді ми зможемо говорити не просто про нашу національну безпеку, а й про нашу цивілізаційну перемогу", – резюмував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністри закордонних справ країн Люблінського трикутника (Україна, Литва, Польща) адресували спільне звернення до влади Білорусі. У ньому вони зазначили, що стурбовані ситуацією в сусідній країні після президентських виборів, і закликали її керівництво утриматися від застосування сили.