Порошенку мстять і погрожують арештом через його позиції - New York Times

Кримінальні провадження проти п’ятого президента України, лідера опозиції Петра Порошенка - це політично мотивована помста влади, яка таким чином наслідує Віктора Януковича. Про це йдеться у статті "Нью-Йорк Таймс" "Україна погрожує арештом колишньому президенту".

Видання зазначає, що нинішня влада в Україні погрожує арештом колишньому президенту Порошенку, який очолює опозиційну фракцію у парламенті.

"Українські слідчі в п’ятницю допитали колишнього президента України Петра О. Порошенка, погрожуючи заарештувати його, якщо він не з’явиться - але дедалі більший хор критиків, включаючи Європейський Союз, розцінюють це як політично мотивовану помсту", – пише видання.

Петро Порошенко

У статті проводиться аналогія з політичними переслідуваннями, які влаштував Віктор Янукович після перемоги на президентських виборах, ув’язнивши свою опонентку та інших опозиціонерів.

"Нью-Йоркському Таймс" зазначає, що Петро Порошенко - це не просто колишній президент, а й видатний політичний суперник діючого президента.

Слідчі порушили проти Порошенка 16 різних кримінальних справ, в яких він має статус свідка.

Новини Порошенко закликав Зеленського припинити переслідування опозиції

Одна із справ, яку інкримінують Порошенку - це справа про Мінські угоди, зазначає видання. Вона стосується переговорів Порошенка за посередництва Німеччини і Франції щодо угоди про врегулювання з Росією у 2015 році. Незрозуміло, як будь-який український лідер міг би досягти вигіднішої угоди у той час, тоді як російські та сепаратистські сили оточили тисячі українських солдатів на сході України, і різанина здавалася неминучою, - резюмує автор статті.

"Хіба влада не розуміє, що такі дії шкодять не мені - тому що мене підтримують люди - а дискредитують країну загалом та правову систему зокрема?" - зазначає Петро Порошенко.

Видання також повідомило, що Офіс президента Зеленського у своєму коментарі заперечував будь-яку причетність до розслідування, яке зараз ведеться стосовно Порошенка. "Офіс Президента не має жодного впливу на правоохоронні та судові системи", - йдеться у повідомленні.

Але навіть критики перебування на посаді президента Порошенка зазначають, що у цих справах очевидна чітка упередженість. Видання наводить думку адвоката родин Небесної Сотні, правозахисниці Марини Ліліченко. "Я не підтримую жодної із сторін у цій справі, але все свідчить про те, що вона політична".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в партії "Європейська солідарність" застерегли владу від політичних переслідувань Порошенко.

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