Порошенкові й не снилось: Філатов пояснив, чому українці невдоволені Зеленським
Мер Дніпра Борис Філатов вважає, що українці дедалі негативніше ставляться до партії "Слуга народу" через так звані подвійни стандарти представників політсили.
Про це він розповів у інтерв'ю виданню "РБК-Україна". Зокрема, Філатов зазначив, що, до прикладу, кортежі та дачі президента Володимира Зеленського, на його переконання, "і не снилися" п'ятому президентові Петрові Порошенку.
"Починаючи від замовлення повій в Раді і закінчуючи заявами про неповноцінних або неякісних дітей. А дачі, а кортежі, які не снилися навіть Порошенко. Я це точно знаю. Коли до нас в місто приїжджав Порошенко, у нього було дві-три машини, навіть ми за ним бовталися в автобусі по дорозі. А зараз у кортежі 50 машин з мигалками, люди все це бачать", – сказав Філатов.
Він нагадав: рейтинги "Слуга народу" продовжують падати.
"Якщо ви бачили останні рейтинги, то по всій країні у шановних "слуг народу" перспективи зовсім нехороші, і незрозуміло, якими ці перспективи будуть до жовтня. Негатив накопичується, передвиборні обіцянки не виконуються, між очікуваннями і реальністю не просто прірва, а всесвіт. Але у кожної людини є поняття психологічної самокомпенсації. Вони не можуть зізнатися собі, що помилилися у виборі, але рано чи пізно настане прозріння", – вважає Філатов.
"Нинішні владоможці розуміють, що місцеві вибори приведуть до певної делегітимізації влади. Після "зеленого цунамі" на президентських і парламентських виборах вони покажуть, що масове розчарування знайшло підтвердження в умах виборців", – застеріг міський голова Дніпра.
Як повідомляв OBOZREVATEL, кортеж Зеленського був помічений під час візиту до Чернігова. Президента супроводжували близько 15 машин.