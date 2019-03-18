Порошенко звільнив заступника командувача Нацгвардії: що відомо

Президент України Петро Порошенко звільнив заступника командувача Національної гвардії Валерія Бондаря.

Відповідний указ, підписаний Порошенком 18 березня, розміщений на сайті Адміністрації президента.

"Звільнити Бондаря Валерія Івановича з посади заступника командувача Національної гвардії України і зарахувати його в розпорядження командувача Національної гвардії України", — сказано в документі.

Відомо, що 49-річний генерал-майор Бондар відповідав за питання громадської безпеки. Він був призначений на посаду 7 червня 2017 року. До цього він був начальником штабу Головного управління НГУ.

Валерій Бондар

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Петро Порошенко звільнив главу Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка.

Незабаром з'ясувалося, що екс-глава СЗР отримав нову посаду — його призначили заступником міністра закордонних справ. Відповідне розпорядження з'явилося на сайті Кабміну.

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