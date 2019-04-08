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Порошенко звільнив заступника глави АП: що трапилося

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Президент Петро Порошенко звільнив Олексія Філатова від обов'язків заступника голови Адміністрації президента.

Про це "Українським Новинам" повідомили джерела в АП і юридичних колах, зазначивши, що указ про звільнення підписаний і перебуває в апараті Адміністрації.

"Його планують опублікувати 21 квітня", — сказав інсайдер.

Олексій Філатов

Олексій Філатов

president.gov.ua

Причини звільнення називають різні: Філатов звільнений у зв'язку з поданням заяви про відставку, а також є припущення, що він не впорався з поставленими завданнями.

За словами інсайдера, указ оприлюднять 21 квітня, щоб не сіяти паніку в оточенні президента.

"Це і небажання загострювати ситуацію перед другим туром, і необхідність забезпечити діяльність судової реформи з чинним куратором", — підкреслило джерело.

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Нині Філатов перебуває за кордоном.

Олексій Філатов народився 25 листопада 1976 року в Києві. Провідний український адвокат, фахівець у галузі судової практики.

З липня 2014 року займав посаду заступника глави Адміністрації президента України.

Відповідав за правове забезпечення виконання конституційних функцій президента, зокрема в галузі судоустрою, розроблення і впровадження судової реформи, представництво президента в судах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 квітня президент України Петро Порошенко і заступник його адміністрації Віталій Ковальчук провели зустрічі з деякими головами ОДА, пропонуючи їм написати заяви про відставку за власним бажанням.

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Особи
Олексій ФілатовПетро Порошенко
Місце
Україна
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