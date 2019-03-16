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Порошенко звільнив скандального главу Полтавської ОДА: в чому справа

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Президент Петро Порошенко звільнив голову Полтавської обласної державної адміністрації Валерія Головка.

Про це йдеться в повідомленні глави держави в Twitter. За його словами, до Головка виникли серйозні претензії у НАБУ, і для об'єктивного розслідування буде краще, якщо він не буде займати високу державну посаду.

"Останнє слово, звичайно, за судом, але ми повинні створювати умови, щоб розслідування викликало суспільну довіру. Уряд зробив відповідне подання, і я сьогодні (16 березня. - Ред.) в Полтаві підписав указ про звільнення пана Головко", - зазначив Порошенко.

За словами глави держави, поки виконувати обов'язки голови ОДА буде Роман Товстий.

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