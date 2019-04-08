Порошенко звільнив губернатора Одещини: Степанов відмовився йти

На сайті президента України з'явився указ про звільнення голови Одеської ОДА Максима Степанова. Однак чиновник відмовився залишати займану посаду, обґрунтувавши свою позицію.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

"Шоу триває. На сайті адміністрації Порошенка з'явився указ про відсторонення голови Одеської ОДА. Степанов на прес-конференції заявив, що Порошенко змушував його написати заяву про звільнення за власним бажанням, він відмовився, указ про відсторонення не визнає і вважає незаконним, адже тільки Кабмін може звільняти керівників ОДА", — пояснив він.

Максим Степанов Facebook Володимира Компанійця

Указ президента України Facebook Володимира Компанійця

Указ президента України Facebook Володимира Компанійця

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 квітня Адміністрація президента України спростувала поширену ЗМІ інформацію про звільнення Олексія Філатова з посади заступника глави АП.

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