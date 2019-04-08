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Порошенко звільнив губернатора Одещини: Степанов відмовився йти

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На сайті президента України з'явився указ про звільнення голови Одеської ОДА Максима Степанова. Однак чиновник відмовився залишати займану посаду, обґрунтувавши свою позицію.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

"Шоу триває. На сайті адміністрації Порошенка з'явився указ про відсторонення голови Одеської ОДА. Степанов на прес-конференції заявив, що Порошенко змушував його написати заяву про звільнення за власним бажанням, він відмовився, указ про відсторонення не визнає і вважає незаконним, адже тільки Кабмін може звільняти керівників ОДА", — пояснив він.

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Максим Степанов

Максим Степанов

Facebook Володимира Компанійця

Указ президента України

Указ президента України

Facebook Володимира Компанійця

Указ президента України

Указ президента України

Facebook Володимира Компанійця

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 квітня Адміністрація президента України спростувала поширену ЗМІ інформацію про звільнення Олексія Філатова з посади заступника глави АП.

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Особи
Максим СтепановПетро ПорошенкоВолодимир Компанієць
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