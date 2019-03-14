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Порошенко звільнив главу Служби зовнішньої розвідки України: що відомо

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Президент України Петро Порошенко звільнив главу Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка.

Відповідне розпорядження опубліковане на сайті президента України. Указ датований 13 березня.

Єгор Божок був призначений на свій пост з вересня 2017 року. До цього він два роки виконував обов'язки глави Місії України при НАТО.

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Під час призначення Божка на посаду Порошенко заявляв, що знайомий з ним давно, і дав йому позитивні характеристики.

Єгор Божок

Єгор Божок

Прес-служба президента України

"Я знаю Єгора Божка давно – як патріота, рішучу, професійну людину, яка має величезний досвід зарубіжної роботи", ‒ заявляв президент України під час призначення Божка.

Як писав OBOZREVATEL, в березні президент України Петро Порошенко звільнив звинуваченого в корупційній схемі Олега Гладковського з поста заступника секретаря РНБО.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
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