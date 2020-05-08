П'ятий президент України Петро Порошенко разом із депутатами "Європейської солідарності" закликали Володимира Зеленського продовжити традицію вшанування Дня пам'яті і примирення на державному рівні. На адресу Зеленського вони надіслали листа, у якому нагадали, що 8 травня, в день капітуляції нацистської Німеччини, в багатьох країнах світу відзначають день перемоги над нацизмом, вшановують пам'ять полеглих, говорять про важливість не допустити повторення цієї трагедії людства. Повний текст листа розміщено на сайті "Європейської солідарності".

"В Україні для відзначення цієї дати у 2015 році запроваджено День пам'яті і примирення. Цього дня на території Національного музею історії України у Другій світовій війні традиційно відбувалася акція "Перша хвилина миру". Ця урочиста і зворушлива церемонія стала головним елементом українського сценарію відзначення перемоги над нацизмом, відмінного від кремлівського офіційного так званого "побєдобєсія", яке агресивна Росія витончено використовує у гібридній війні з метою утримувати сусідні держави у сфері свого впливу", – зазначено у листі.

Саме тому, наполягають підписанти звернення, Україні важливо разом з усім світом долучатися до вшановування мільйонів загиблих у Другій світовій війні.

"Закликаємо вшанувати День пам'яті та примирення на державному рівні і цього року, врахувавши наявні карантинні обмеження. Такий захід ще раз підкреслить роль України у перемозі над нацизмом у Європі, дозволить у цей складний для всього світу час висловити шану усім, хто боровся за Перемогу у Другій світовій війні", – наголошують депутати "Європейської солідарності".

У партії Порошенка закликають владу долучитися до належного відзначення цієї дати, важливої і для України, і для Європи, і для всього вільного світу.

"Це буде спільний солідарний сигнал для всіх тих, хто і донині бачить у цьому дні виключно свою перемогу, а не цінності світу без війни у мирі, стабільності і добробуті", – переконані у "Європейській солідарності".

Порошенко закликав Зеленського провести День пам'яті і примирення на державному рівні ЄС

Порошенко закликав Зеленського провести День пам'яті і примирення на державному рівні ЄС

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Порошенко назвав саміт "ЄС – Західні Балкани" сигналом готовності до розвитку. При цьому, на думку п'ятого президента, Україна мусить докласти максимум зусиль, аби впродовж наступного десятиліття посісти гідне місце серед європейських держав.