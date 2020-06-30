Порошенко звернувся до уряду через повені на Прикарпатті: вимагає термінових дій

П’ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко закликав владу негайно перекинути будівельну техніку у постраждалі від руйнівної повені райони Прикарпаття, забезпечити людей фінансами та будівельними матеріалами, відновити житло у найкоротші терміни.

Свої вимоги він озвучив під час Погоджувальної ради у парламенті 30 червня. Порошенко наголосив, що рішення у ситуації стихійного лиха мають ухвалюватись негайно, а бюрократична тяганина, до якої влада змушує людей у зруйнованих стихією населених пунктах, неприпустима.

"Люди терміново потребують нашої допомоги. Можете собі уявити, що жінка, в якої засипало і зруйнувало будинок, засипало її чоловіка, вони відкопали його з переламаними ногами, отримала пропозицію від влади, щоб вона зафільмувала, що в неї постраждало, написала заявку про те, як саме це доводиться, і вони подумають – як допомогти. Така поведінка влади є абсолютно неприйнятною. Бо вона з дітьми залишилася на вулиці, і ми вимушені були застосовувати певні кроки, для того щоб врятувати їх", – наголосив Порошенко.

Він поставив за приклад міжнародних партнерів України, які протягом найкоротшого часу організували доставку гуманітарної допомоги у Прикарпаття.

"Я хочу, щоб ми повчилися в наших європейських партнерів, де через механізм цивільного захисту протягом 12 годин Швеція, Італія, допомога з Ізраїлю – бензопили, мотопомпи для відкачування води, електрогенератори та інше вже надходять в Україну", – повідомив п'ятий президент.

Порошенко звернувся до уряду через повені на Прикарпатті eurosolidarity.org

Він підкреслив, що протягом 24 годин люди повинні отримати фінансову компенсацію. Порошенко закликав керівництво парламенту вже сьогодні заслухати урядовців щодо заходів подолання наслідків повені на Прикарпатті, ухвалити зміни до бюджету і організувати парламентський контроль проти розкрадань бюджетних грошей.

"Ми негайно сьогодні маємо заслухати прем’єр-міністра, сьогодні розглянути пропозиції щодо внесення змін до бюджету. Сьогодні треба буде сформувати – і люди дуже просять про це, – орган парламентського контролю за використанням кожної копійки бюджетних коштів, щоб вона не пішла, як це, на жаль, трапляється з бюджетними грошима", – зазначив Порошенко.

Він також закликав усіх народних депутатів приєднатися до ініціативи фракції "Європейська солідарність" перерахувати одноденний заробіток для постраждалих від повені.

"Тут не треба тягнути ковдру на себе, парламент також повинен і символічно висловитись", – переконаний Порошенко.

Лідер "Європейської солідарності" наголосив, що на Прикарпаття необхідно негайно спрямувати дорожню будівельну техніку і розблокувати зруйновану інфраструктуру.

"Наголошую: продовження нашої програми дорожнього будівництва, яка зараз називається "Велике будівництво", лише підсвічене "відосиками" – маємо негайно всю техніку, яка там є – грейдери, самоскиди, вантажні автомобілі, екскаватори, перекинути на Прикарпаття. На сьогоднішній день люди повністю відрізані від зовнішнього світу. Будівельні матеріали мають там бути вже завтра. І я прошу парламент підтримати цю ініціативу: негайно організувати або виступ, або зустріч з урядовцями", – заявив Порошенко

Лідер "Європейської солідарності" також подякував волонтерам, які першими самоорганізувались і відправили на Прикарпаття гуманітарну допомогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко заявив, що влада має негайно звернутися до Європейського Союзу та НАТО, щоб були задіяні спеціальні програми цивільного захисту у тих районах України, які потерпають від наслідків руйнівної повені.