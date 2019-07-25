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Порошенко зустрівся з Волкером: про що говорили

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П'ятий президент України Петро Порошенко зустрівся з делегацією США на чолі з Куртом Волкером.

Як передає прес-служба партії "ЄС", Волкер в ході зустрічі зазначив, що останні п'ять років були найбільш продуктивними за всі роки незалежності як для розвитку держави, так і для зміцнення партнерства між Україною та Сполученими Штатами.

Порошенко також зазначив тверду підтримку Вашингтона в питанні відновлення суверенітету і територіальної цілісності України і протидії агресії Росії.

Порошенко зустрівся з Волкером

Порошенко зустрівся з Волкером

eurosolidarity.org

"Порошенко засудив триваюче невиконання Росією наказу Міжнародного трибуналу з морського права з вимогою негайно звільнити 24 українських моряків та повернути Україні три військові кораблі. Це підтверджує необхідність подальшого тиску на Москву через ухвалення "азовського пакету" санкцій", - сказано в повідомленні.

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Сторони скоординували кроки з протидії будівництву "Північного потоку 2". Порошенко закликав використовувати можливість грудневого саміту НАТО в Лондоні для предметної дискусії про надання Україні ПДЧ.

Порошенко зустрівся з Волкером

Порошенко зустрівся з Волкером

eurosolidarity.org

"Наша держава де-факто відіграє роль східного форпосту НАТО та трансатлантичного світу, і це є важливим аргументом на користь відповідних дискусії і рішення. Окремо було обговорено питання надання Україні статусу головного союзника США поза межами НАТО", - пише прес-служба.

"Лідер "ЄС" привернув увагу Спеціального представника США на зростаючу загрозу російського капіталу в українських медіа. Відзначено необхідність захисту свободи ЗМІ в Україні в умовах тиску на них з боку нової влади", - сказано в повідомленні.

Під час зустрічі було також обговорено питання продовження консолідованих зусиль у втіленні необхідних реформ в Україні, передусім у боротьбі з корупцією. Висловлено застереження проти останніх рішень з ознаками політично-вмотивованих переслідувань, які можуть мати негативні міжнародні наслідки для України.

Порошенко зустрівся з Волкером

Порошенко зустрівся з Волкером

eurosolidarity.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Порошенко прибув на допит в ГБР і розповів, у чому суть скандалу. В ході його візиту невідомі також влаштували жорсткі провокації, які переросли в бійку.

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Особи
Петро Порошенко Курт Волкер
Місце
Україна
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Сало Уронили
Сало Уронили
-волкер:не сцы петруче.я фсьо порешайп.не будешь в призон.горантя сшп----- -хряк:сцыкотно мне. вот и на допросе усцался,а если узнают кто МН-17 сбил?
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