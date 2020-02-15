Порошенко зустрівся з Волкером на Мюнхенському саміті

Лідер політичної партії "Європейська Солідарність", п’ятий президент України Петро Порошенко зустрівся з колишнім Спеціальним представником Державного департаменту США по Україні Куртом Волкером.

Це перша зустріч з часу відставки Курта Волкера з поста спецпредставника у вересні 2019 року, йдеться у повідомленні на сайті партії.

Співрозмовники засудили так звані "12 кроків" як російську провокацію на Мюнхенській конференції. Порошенко і Волкер докладно обговорили ситуацію на Донбасі у світлі останніх мирних ініціатив України та рішуче засудили триваюче невиконання Росією її безпекових зобов’язань у рамках Мінських домовленостей.

Наголошено на важливості збереження політики трансатлантичних санкцій проти Росії до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, включно з Кримом.

Висловлено серйозне занепокоєння у зв’язку з небезпечною тенденцією щодо міжнародної реабілітації Росії. Петро Порошенко наголосив, що примирення з агресором неминуче призведе до нової агресії.

Петро Порошенко та Курт Волкер eurosolidarity.org

Петро Порошенко та Курт Волкер eurosolidarity.org

Петро Порошенко та Курт Волкер eurosolidarity.org

Петро Порошенко наголосив на важливості збереження твердої двопартійної підтримки України з боку США, а також зміцнення відносин стратегічного партнерства між Києвом і Вашингтоном.

У цьому контексті висловлено сподівання на візит ближчим часом президента України до США як потужний знак єдності і солідарності з Україною та її підтримки у боротьбі за спільні демократичні цінності.

Порошенко і Волкер обговорили перспективи отримання Україною статусу головного союзника США поза НАТО як важливий елемент визнання її стратегічної ролі у захисті миру, безпеки і стабільності вільного світу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами Петра Порошенко, нова влада на Банковій публічно начебто підтримує європейську та євроатлантичну інтеграцію України, втім, мало що робить для цього у практичній площині.

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