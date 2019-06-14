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Порошенко зустрівся з проукраїнськими активістами з Севастополя

2.7тЧитати матеріал російською

У відкритому офісі партії “Європейська солідарність” лідер партії Петро Порошенко зустрівся з активістами, які змушені були залишити Крим через окупацію півострова Російською Федерацією.

Зустріч відбулася з нагоди Дня міста Севастополя, повідомляється на сайті політсили.

Порошенко зустрівся з проукраїнськими активістами з Севастополя

Прес-служба "Європейської солідарності"

Михайло Джамаль – волонтер, який відмовився від російського громадянства. За свою активну проукраїнську позицію він потрапив до чорних списків ФСБ і змушений був буквально з торбиною залишити Крим. Зараз Михайло веде кілька будівельних проектів, об’єднує навколо себе вимушених переселенців з Криму і принципово не продає свої будинки проросійським громадянам.

Володимир Чекригін – активіст, волонтер, правозахисник. Так само був змушений виїхати з Севастополя через переслідування російських силовиків. Всюди носить з собою прапор України з написом "Севастополь".

Порошенко зустрівся з проукраїнськими активістами з Севастополя

Прес-служба "Європейської солідарності"

Також у зустрічі взяли участь волонтер, Народний герой України Марина Собко, громадські активісти Олександр Тюряєв та Валерій Макаєв.

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Порошенко наголосив, що звільнення Криму є одним з пріоритетів “Європейської солідарності”, і ця тема ніколи не зникне з порядку денного партії аж до повної деокупації Криму. Він також наголосив, що після парламентських виборів фракція “Європейської солідарності” буде робити все, аби українська влада і міжнародні партнери України тиснули на країну-агресора і посилювали санкції, які зрештою змусять Кремль звільнити Крим від окупації.

Порошенко зустрівся з проукраїнськими активістами з Севастополя

Прес-служба "Європейської солідарності"

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія “Європейська солідарність” оприлюднила першу 50-ку виборчого списку кандидатів у народні депутати України.

Майже половина кандидатів не були у парламенті, понад 30 відсотків – жінки. Кожен третій кандидат потрапив до списку за результатами праймеріз, які проводилися ГО “Солідарна справа громад”.

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Особа
Петро Порошенко
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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актыввзды из Севастополя,это как беременная девственница.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Кличет Гитлер Риббентропа, Кличет Геббельса к себе: - Я хочу, чтоб вся Европа Поддержала нас в борьбе! - Нас поддержит вся Европа! - Отвечали два холопа. И пустились вербовать Многочисленную рать. Швед Из города Берлина, Три бельгийца С половиной Да подручный Дорио Встать готовы Под ружье. Опереточный Испанец С шайкой жуликов И пьяниц - Вот фашистский Легион Всех мастей И всех племен. Вызвал Гитлер Риббентропа И спросил, Нахмурив лоб: - Это что же - Вся Европа? - Вся! - ответил Риббентроп. (с) :-)))))
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Перемогич Зрадич
Перемогич Зрадич
Это надо же, лечь под НАТО, пообещать им Крым и потом орать, а нас за што?
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