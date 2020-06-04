Порошенко зустрівся з послами Балтійських та Скандинавських країн в Україні: про що говорили

Голова політичної партії "Європейська Солідарність", п’ятий Президент України Петро Порошенко зустрівся з послами Балтійських та Скандинавських країн в Україні.

Як повідомила пресслужба політсили, Петро Порошенко висловив вдячність за надійну підтримку України з боку NB7, у тому числі у контексті виклику пандемії коронавірусу.

Сторони обмінялися думками щодо ситуації у протидії триваючій агресії Росії проти України. Петро Порошенко закликав партнерів до збереження та посилення санкційного тиску проти Росії, подальшого зміцнення єдності та солідарності з Україною для відновлення територіальної цілісності нашої держави.

Порошенко зустрівся з послами Балтійських та Скандинавських країн Європейська солідарність

Співрозмовники привітали наближення третьої річниці запровадження безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом та наголосили на важливості подальшого поглиблення інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО.

Порошенко зустрівся з послами Балтійських та Скандинавських країн Європейська солідарність

Порошенко зустрівся з послами Балтійських та Скандинавських країн Європейська солідарність

Порошенко зустрівся з послами Балтійських та Скандинавських країн Європейська солідарність

Особливу увагу Петро Порошенко привернув до небезпечної тенденції повернення України до часів політично вмотивованих переслідувань та гальмування процесу реформ.

Порошенко зустрівся з послами Балтійських та Скандинавських країн Європейська солідарність

Порошенко зустрівся з послами Балтійських та Скандинавських країн Європейська солідарність

Порошенко зустрівся з послами Балтійських та Скандинавських країн Європейська солідарність

Порошенко зустрівся з послами Балтійських та Скандинавських країн Європейська солідарність

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Петро Порошенко провів теплу зустріч із Послом Європейського Союзу в Україні Матті Маасікасом, привітавши рішення Європейської Комісії про виділення Україні останнього траншу у розмірі 500 млн євро.