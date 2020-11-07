Порошенко зустрівся з керівництвом IRI, NDI та KAS в Україні

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко зустрівся з керівниками Міжнародного Республіканського Інституту (IRI) Майклом Дракманом, Представництва Національного Демократичного Інституту (NDI) Ієном Вудвардом та Представництва Фонду Конрада Аденауера (KAS) Тімом Петерсом в Україні. Про хід зустрічі повідомляє пресслужба "Європейської Солідарності".

Петро Порошенко зустрівся з керівниками Міжнародного Республіканського Інституту (IRI) Майклом Дракманом, Представництва Національного Демократичного Інституту (NDI) Ієном Вудвардом та Представництва Фонду Конрада Аденауера (KAS) Тімом Петерсом в Україні. eurosolidarity.org

Важливу увагу учасники зустрічі приділили результатам місцевих виборів в Україні, що відбулися 25 жовтня цього року. Позитивно відзначено зміцнення позицій "Європейської Солідарності" в усіх регіонах України, що зафіксувало всеукраїнський статус партії.

На зустрічі обговорили результати місцевих виборів в Україні, що відбулися 25 жовтня цього року. eurosolidarity.org

"Ми демонструємо, що ми – лідери. Найбільш важливою завжди є підтримка людей. Ми є єдиною політичною силою, яка пройшла на місцевих виборах до всіх обласних рад, в усі міські ради обласних центрів. Рік тому наша підтримка була на рівні 8,3%, за результатами цих місцевих виборів ми отримали вже 19%. Ми є єдиною партією, яка за рік збільшила рівень своєї підтримки. Найбільш важлива наша перемога – це перемога у Києві, і ми перші у Київській, Львівській, Тернопільській та Рівненській областях", – повідомив лідер партії.

Петро Порошенко зазначив, що такі результати стали можливими у тому числі завдяки успішній міжнародній співпраці партії, обміну досвідом, знаннями та кращими практиками партійного будівництва.

"Хотів би привітати вас і вашу партію із цією важкою роботою. Справді багато зусиль були докладені, у тому числі й багатьма активістами, які принесли результат. Хотів би вас привітати з цим", – сказав керівник Представництва Національного Демократичного Інституту (NDI) Ієн Вудвард.

Керівник Представництва Національного Демократичного Інституту (NDI) Ієн Вудвард привітав "ЄС" з перемогою на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. eurosolidarity.org

"Ви згадали про децентралізацію. Ця реформа визнана успішною і Сполученими Штатами, і європейськими партнерами. Але це й той успіх, який визнаний самою Україною. Наші опитування вказують на те, що українці – чи називають вони це децентралізацією, чи ні – бачать покращення у їхньому житті, на рівні їхніх міст, чи стосується це Тернополя, чи Краматорська", – заявив очільник Міжнародного Республіканського Інституту (IRI) в Україні Майкл Дракман.

Очільник Міжнародного Республіканського Інституту (IRI) в Україні Майкл Дракман. eurosolidarity.org

Учасниками зустрічі було скоординовано підходи та оцінки щодо подальшого просування України шляхом реформ, передусім у частині децентралізації, судової реформи, забезпечення верховенства права, протидії корупції та свободи засобів масової інформації.

Наприкінці зустрічі також було досягнуто домовленостей про розвиток подальшої співпраці з питань взаємного інтересу та розвитку потенціалу партії "Європейська Солідарність".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що "ЄС" перемогла у 5 регіонах і буде представлена в усіх обласних центрах. Такі результати політсили на фоні різкого зниження підтримки у "Слуг народу" Петро Порошенко назвав повним фіаско влади.