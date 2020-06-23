Порошенко зустрівся із послинею Німеччини: обговорили політичні переслідування в Україні та агресію Росії

Лідер політичної партії "Європейська солідарність", п'ятий президент Петро Порошенко зустрівся із послинею Німеччини в Україні Анкою Фельдгузен.

Вони обговорили внутрішню ситуацію в Україні, передусім у контексті реформування системи правосуддя та забезпечення верховенства права, передає пресслужба "ЄС".

Зі свого боку, Порошенко подякував німецькій стороні за підтримку позиції щодо недопущення вибіркового правосуддя та політично-вмотивованого переслідування опонентів, захисту свободи слова в Україні. Співрозмовники також відзначили важливість ухвалення Верховною Радою України законодавства у банківській сфері та щодо ринку землі, а також продовження реформи у сфері децентралізації.

Порошенко зустрівся із послинею Німеччини Анкою Фельдгузен eurosolidarity.org

П'ятий президент висловив сподівання на прискорення євроінтеграції України під час головування Німеччини в Раді ЄС у другому півріччі цього року. Йшлося, передусім, про важливість оновлення Угоди про асоціацію та довгоочікуване укладення Угоди про Спільний авіаційний простір між Україною та Європейським Союзом.

Особливу увагу було приділено припиненню російської агресії та досягненню миру на Донбасі, деокупації Кримського півострова.

Порошенко зустрівся із послинею Німеччини Анкою Фельдгузен eurosolidarity.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко провів телефонні переговори з Міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу. Вони обговорили актуальні питання двосторонніх відносин та безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні.