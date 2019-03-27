Порошенко зробив заяву про переговори з Росією

Україна повинна здійснювати комплексні переговори з Росією лише за участю міжнародних партнерів.
З такою заявою виступив президент Петро Порошенко під час інтерв'ю з журналістами, передає "Інтерфакс".
"Чи можуть бути двосторонні формати переговорів? Звичайно, ми суверенна незалежна держава. Але чи буде позиція України слабкішою, якщо ми поїдемо без підтримки наших партнерів світових? Очевидно, слабкішою", — сказав Порошенко.
За його словами, двосторонні переговори між президентами України і РФ можуть стосуватися звільнення українських моряків, забезпечення вільного судноплавства в Азовському морі або повернення українських військових кораблів.
Петро Порошенко
Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 березня Юрій Бойко і Віктор Медведчук відвідали Москву, де провели зустріч з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим і главою "Газпрому" Олексієм Міллером. В Україні їх вирішили покарати за візит в РФ, Луценко повідомив про відкриття кримінального провадження.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".